Multa por falta de máscara pode custar até R$ 80 em BH

A PBH quer que a população improvise a proteção, enquanto espera receber 2 milhões de máscaras a serem distribuídas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)







A Prefeitura de Belo Horizonte estima multa de até R$ 80 para as pessoas que não usarem máscara fora de casa como forma de proteção contra o novo coronavírus. A medida será oficializada por meio de decreto do prefeito Alexandre Kalil (PSD) e começará a valer na semana que vem. Os valores da penalidade, que, segundo Kalil, poderá ser aplicada em “qualquer logradouro público”, estão em em definição pela administração municipal. De acordo com o prefeito, o teto será de R$ 80; o mínimo, de R$ 50.





O prefeito afirmou que a implementação da medida se deve à intenção de cumprir o prazo estipulado para o início da reabertura do comércio. A administração municipal pretende começar a flexibilização do isolamento social em 25 de maio. Kalil reafirmou que a prefeitura receberá, a partir desta sexta, 2 milhões de máscaras, que serão distribuídas para a população. Ele pediu que, enquanto o material é aguardado, a população improvise a proteção e chamou de “idiota” quem for às ruas sem usá-la.

“Toda vez que a gente olhar para uma pessoa sem máscara andando na cidade, apesar de a lei só começar a vigorar na semana que vem, temos que olhar para essa pessoa como um idiota”, disse Kalil em entrevista coletiva concedida ontem.





“Antes de tudo, se olhar para um cara sem máscara, falar assim: ‘Estamos na frente de um idiota, que não pensa em ninguém’. Ou amarra um pano (para improvisar a máscara), ou pega uma camisa ou faz qualquer coisa”, repetiu o prefeito. Ele estava sem máscara durante a entrevista e argumentou que não precisava de usar o equipamento de proteção devido à distância recomendada mantida em relação aos jornalistas. “Estou sem máscara aqui – minha máscara está no gabinete – para falar com vocês (repórteres) nessa distância que estamos, com tudo muito bem planejado”, afirmou.





Até que comece a distribuição das máscaras encomendadas pela PBH , Kalil quer que a população improvise a proteção, se for necessário. “Todo mundo improvise (uma máscara) até começar a distribuição (gratuita do equipamento), porque queremos cumprir o dia 25. Se o dia 25 fosse hoje, poderíamos cumpri-lo, mas não sabemos o que vai acontecer daqui a praticamente 20 dias, sabendo da velocidade (de propagação do vírus)”, disse.





“Ou amarra um pano, ou pega uma camisa ou faz qualquer coisa”, insistiu o prefeito. O uso de máscaras em espaços públicos, transporte coletivo e estabelecimentos comerciais de Belo Horizonte se tornou obrigatório a partir de 22 de abril, com base em decreto publicado cinco dias antes. Também há uma determinação estadual que regulamenta a utilização do equipamento em toda Minas Gerais.





Adiamento Ainda durante a entrevista de ontem, o prefeito Alexandre Kalil cogitou o adiamento da data que anunciou na segunda-feira (25 de maio) para a flexibilização do isolamento social em BH. O novo calendário pode passar para o fim de junho se “o pessoal não ficar em casa e esse quadro (de propagação do coronavírus) aumentar”.





“A flexibilização depende da população de Belo Horizonte. Isso foi dito pelos cientistas e médicos, junto com o planejamento. Se o pessoal não ficar em casa e esse quadro aumentar, isso pode ir para o final de junho, já que alguns institutos dizem que o pico da pandemia – e quanto mais a gente empurrar ele para frente, melhor para nós –, é 6 de junho”, alertou. A data de 6 de junho foi mencionada como previsão de pico pelo secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral.





Apesar de a capital ser o epicentro da doença no estado, a prefeitura de BH – com base em análises do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19 – entende que pode iniciar a reabertura gradual do comércio já no fim de maio. O cumprimento desse prazo, porém, depende da evolução da curva de infectados na cidade.





“Não tenho problema nenhum em falar que está suspensa a flexibilização. Fui muito claro: depende muito da população, que tem nos ajudado muito, que tem sido muito legal. Nos aglomerados, nas vilas, nas favelas, o movimento é muito legal em torno da consciência de ficar em casa”, completou Kalil.





Em Belo Horizonte, o comércio considerado não essencial está proibido de abrir as portas desde 9 de abril. Decreto publicado no dia anterior permite o funcionamento de hospitais, supermercados, hipermercados, padarias, farmácias, sacolões, mercearias, lojas de hortifrútis, armazéns, açougues e postos de combustíveis.