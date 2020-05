Pico em Minas pode ter 220 mortes

O secretário Carlos Eduardo Amaral disse que estimativa pode ser alterada com sucesso do isolamento social, mas teme impacto do Dia das Mães (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG)







O subsecretário em Vigilância da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Dario Ramalho, afirmou que, no pico da pandemia do novo coronavírus, projetado para 6 de junho, Minas pode ter, em um dia, a confirmação de 3 mil casos e 220 mortes pela COVID-19. A informação foi repassada em entrevista coletiva com a presença do secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo Amaral ontem.

Dario afirmou que as informações são projeções, feitas a partir de modelos estatísticos. No entanto, ele alertou que, por se tratar da maior epidemia nos últimos 100 anos, não existem manuais de como a doença deve se comportar. Tanto ele como o secretário Carlos Eduardo Amaral esclareceram que as informações sobre a data do pico se alteram em função da eficácia das medidas de isolamento social. O ideal é que não haja pico, os casos se distribuam ao longo do tempo, e possam ser atendidos de forma a não sobrecarregar o sistema de saúde.

O secretário afirmou que os bons resultados obtidos em Minas podem ir por água abaixo caso haja uma quebra nas medidas de isolamento social. Em caso de redução, os números negativos poderiam ser vistos em 15 dias. Ele mostrou preocupação com a diminuição do distanciamento social em Minas, nos últimos dias.

O fluxo de pessoas nas ruas e espaços públicos, segundo ele, pode ser analisado a partir de dados de aplicativos. No entanto, o secretário não informou a porcentagem da redu- ção. O secretário afirmou, porém, que o relaxamento pode ser visto nas ruas, principalmente, em Belo Horizonte e cidades maiores. “O mineiro tem que manter a atenção. Uma das ações que deram resultados foi o distanciamento social. Não podemos tolerar mudança muito forte nesse sentido”, disse, ao defender o uso generalizado de máscara.

Na entrevista, o secretário retomou a comparação entre o combate em Minas e o controle da pandemia feito na Coreia do Sul. Segundo ele, o que pode ser comparado é a adesão do mineiro às medidas propostas pelas autoridades de saúde. Ele elogiou o comportamento dos sul-coreanos, que fazem o uso frequente e correto de máscaras e atendem às solicitações das autoridades de saúde.

A análise foi resposta a uma pergunta que apontava que a testagem em massa estava na base do sucesso do país asiático, ao contrário do que tem sido feito em Minas, que optou por testar os casos mais graves e profissionais de saúde. O subsecretário de vigilância, Dario Ramalho, reforçou o pedido para colaboração coletiva dos mineiros e afirmou que, no momento, não há orientação para o lockdown, a quarentena total, para nenhum município no estado.





Comemoração à distância O secretário de Saúde teme que o Dia das Mães possa se tornar um dia de aumento na transmissão do novo coronavírus no estado. A data será comemorada no domingo. “Não podemos tornar momento feliz em um momento infeliz no futuro”, afirmou Carlos Eduardo. Ele sugeriu que a comemoração seja feita por videochamada. “O que deixa uma mãe feliz é saber que o filho não pegou a COVID-19 e nem ela pegou. Vamos comemorar, mas mantendo o distanciamento”, reforçou, lembrando que o mundo passa por um momento especial.

Carlos Eduardo elogiou o trabalho de enfrentamento ao novo coronavírus feito pela prefeitura da capital. “Belo Horizonte tem tido bons resultados”, afirmou ontem. Um dia antes, o prefeito Alexandre Kalil afirmou, ao anunciar um programa de reabertura das atividades em 25 de maio, que a capital não seguirá os protocolos sanitários propostos pelo programa Minas Consciente, elaborado pelo governo de Romeu Zema. Desde o início da pandemia, prefeito e governador têm adotado posições distintas em relação ao enfrentamento da pandemia.

Questionado se haveria alguma sanção à capital pela não adoção do Minas Consciente, o secretário de Saúde afirmou que não fará objeção e que os prefeitos são livres para seguir ou não as orientações propostas pelo governo. Carlos Eduardo afirmou que o “Minas Consciente foi laborado com muito cuidado. É um bom programa.” Sem citar o nome de Kalil, o secretário afirmou que “entende e respeita” a ação dos prefeitos.