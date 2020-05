COVID-19: veja onde estão concentrados os casos graves em BH

(foto: Reprodução/Prefeitura de Belo Horizonte)

Asde Belo Horizonte continuam sendo aquelas com maior concentração de casos graves da COVID-19 na capital mineira. Contudo, diferentemente do balanço de semana passada, queo mais novo mapa disponibilizado pela prefeitura mostra focos decom diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus emO mapa usa dados apurados até 23 de abril.

No total, até aquela data, a Saúde municipal considerava nodesse tipo. Eles foram georreferenciados de acordo com a residência dos pacientes internados emespalhados pelo município.

(foto: Reprodução/Prefeitura de Belo Horizonte)

Conforme o balanço, há vários pontos de alta intensidade de casos graves no Centro-Sul de BH. Há manchas nos bairros Centro, Santa Efigênia, Funcionários, Savassi, Serra, Cruzeiro, Pindura Saia, Sion, Carmo, Belvedere e Santa Lúcia.

O mesmo vale para os logradouros mais próximos do limite com a Região Oeste: São José, Cidade Jardim, Santo Agostinho e Barro Preto.

A única localidade dessa regional poupada é o Mangabeiras, que tem boa parte de sua extensão territorial formada pelo parque municipal localizado aos pés da Serra do Curral.

Ainda de acordo com o levantamento do Executivo municipal, outra regional com muitos casos de SRAG provocados pelo novo coronavírus é a Oeste. Sobretudo, nos bairros Gutierrez, Buritis e Estoril.

Apesar de apresentar números menores, há registros nos arredores de diversos bairros, entre eles Camargos, Calafate, Estrela do Oriente e Cinquentenário.

Outras regionais

PBH instalou o Centro Especializado em COVID-19 na UPA Centro-Sul, localizada na regional com maior número de casos graves da virose (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Poupada no mapa anterior, a Região Norte de Belo Horizonte já tem ao menos 11 casos graves provocados pela virose que assusta o mundo.

Não há, no entanto, concentração em bairros, isto é, as complicações estão espalhadas pelo território da regional. Há registros no Jaqueline, no Zilah Spósito, no Planalto, no São Bernardo e na Vila Primeiro de Maio.

A região com menos casos, conforme o levantamento da PBH, é o Barreiro: nove quadros clínicos com gravidade, sendo três deles já no limite entre Belo Horizonte e Ibirité, nos bairros Mangueiras, Itaipu e Piratininga.

Já as regiões de Venda Nova, Pampulha, Leste, Nordeste e Noroeste apresentam ao menos uma área com concentração.

No caso dessa primeira, nos arredores dos bairros Europa e Céu Azul, há cerca de cinco casos cada. São os bairros Paquetá e Castelo, principalmente, que concentram os diagnósticos graves na Pampulha.

O limite entre as regiões Leste e Nordeste também causa preocupação. Houve registro de pacientes em estado grave diagnosticados com a virose nos bairros Sagrada Família, Colégio Batista e Floresta, nessa primeira regional; e Cidade Nova, União, Graça e Concórdia, na segunda.

No Noroeste de BH, por sua vez, a zona com concentração de quadros clínicos graves é a do bairro Pindorama.

Segundo o último levantamento divulgado nesta segunda-feira (4) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), BH tem 825 casos de COVID-19 confirmados e 20 mortes pela doença.

A pasta, no entanto, não especifica no boletim quantos desses diagnósticos evoluíram para síndromes respiratórias, justamente o dado que é analisado no mapa da prefeitura.