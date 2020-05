Petrobras entrega à Funed mais de 30 mil testes para a COVID-19

A Petrobras entregou neste segunda-feira (4) mais de 30 mil testes para diagnóstico de coronavírus à Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Minas Gerais. A entrega faz parte do lote de 600 mil testes que a companhia encomendou dos Estado Unidos para doar ao Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a Petrobras, os testes são do tipo, considerados “padrão ouro” pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC), pois são capazes de serum diagnóstico preciso nada presença do vírus.