Pesquisa que quer mapear incidência da COVID-19 detecta vírus em esgotos de BH e Contagem

Centro de pesquisa da UFMG na ETE Arrudas, da Copasa (foto: Foca Lisboa / UFMG / Divulgação) incidência da COVID-19 na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pesquisadores iniciaram análise do sistema de esgoto da capital e de Contagem. oito das 26 amostras (31%) já coletadas. Com o objetivo de mapear ana Região Metropolitana de Belo Horizonte, pesquisadores iniciaram análise do sistema de esgoto da capital e de Contagem. Segundo boletim publicado nesta segunda-feira , o novo coronavírus foi detectado em





Estudos anteriores mostram que o vírus pode ser encontrado nas fezes dos infectados. Por isso, a avaliação dos esgotos pode ajudar a identificar quais bairros e regiões dessas cidades são as mais afetadas pela doença.









O estudo é fruto de parceria entre a Agência Nacional de Águas (ANA), o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto (INCT ETEs Sustentáveis - UFMG), o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).





Não há comprovação científica da transmissão do vírus pelas fezes (feco-oral). Por isso, o propósito do estudo é, com base na análise do esgoto, detectar quais regiões das cidades são as mais afetadas pela COVID-19. A intenção é que o mapeamento ajude o poder público nas tomadas de decisão no combate à pandemia.





“Como o estudo está sendo desenvolvido de forma regionalizada, buscando identificar a ocorrência do novo coronavírus em áreas com baixos e elevados índices de vulnerabilidade social, a expectativa é que este também possa contribuir, de forma indireta, para se estimar o número de pessoas infectadas em cada uma das regiões estudadas”, afirmam os pesquisadores no boletim publicado nesta segunda-feira.