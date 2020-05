Culto a bordo de carros vetado

Religiosos haviam marcado evento no Belvedere, mas cancelaram após pressão de moradores e negativa da PBH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)







Sem licença da Prefeitura de Belo Horizonte e com pressão de moradores, o culto no estilo 'drive-in' que seria promovido pela igreja Lagoinha Vila da Serra na tarde foi cancelado. Na capital mineira, as igrejas não estão proibidas de funcionar, mas só podem receber fiéis para orações individuais. Porém, precisam respeitar o distanciamento social e não podem permitir aglomerações.





De acordo com a organização do Drive in church, os participantes deveriam ficar dentro de seus carros e a recomendação era para que todos usassem máscaras durante o evento. O encontro ocorreria no Espaço Trevo, em frente ao BH Shopping, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de BH. Preocupados com a possibilidade de aglomeração de pessoas em plena pandemia do coronavírus, moradores da região recorreram às redes sociais para denunciar a situação.





À reportagem do Estado de Minas, um dos organizadores, que não quis se identificar, havia afirmado no sábado que o culto tinha sido autorizado pelo prefeito Alexandre Kalil.





Procurada, a assessoria da PBH negou que tivesse recebido qualquer solicitação nesse sentido até a tarde anterior à realização. "Não existe nenhum pedido de licenciamento de evento no endereço", manifestou-se a prefeitura por meio de nota.