Na capital, um festival de abusos

Em vários pontos em áreas de lazer da capital, como na Cidade Nova, houve quebra da quarentena: uso de máscaras e distância segura foram ignorados (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS)







Como em outros domingos e feriados, muitas pessoas desobedeceram às instruções das autoridades sanitárias e tomaram as pistas de corrida e caminhada de BH. Na manhã de ontem, o Estado de Minas percorreu seis locais usados para a prática de exercícios físicos em várias regiões da cidade e quase todos tinham grande volume de gente. E o pior: com muitas pessoas sem máscara, inclusive aquelas pertencentes ao chamado grupo de risco da COVID-19, os maiores de 60 anos, infringindo decreto da prefeitura.





Dois dos espaços mais cheios se localizam na Região Centro-Sul, nas avenidas dos Bandeirantes, no Anchieta e Sion, e José do Patrocínio Pontes, no Mangabeiras. Ao contrário de outras pistas da cidade, como a da Avenida dos Andradas, na Região Leste, ambas estão abertas e bem movimentadas, sendo praticamente impossível manter a distância de 2 metros para outra pessoa, conforme recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS).





Outro local com grande concentração é a pista da Avenida José Cândido da Silveira, entre os bairros Cidade Nova, Sagrada Família, Santa Inês e Dom Joaquim, na Região Nordeste. Lá, até mesmo bebês foram levados para passear pelos pais em carrinhos.





Já do outro lado da capital mineira, na Região Oeste, o movimento é menor, mas também foi constatada a falta do uso de máscaras por muitos dos que saíram às ruas. Como na Avenida Silva Lobo, nos bairros Grajaú e Nova Granada. E também na Rua Henrique Badaró Portugal, no Buritis.





Mesmo não respeitando as determinações das autoridades sanitárias para tentar conter a propagação do novo coronavírus, houve quem tenha interpelado a reportagem de forma ríspida. Tanto no Anchieta quanto no Buritis, pessoas sem máscaras questionaram o motivo de os profissionais estarem ali e chegaram a ameaçar o repórter fotográfico Leandro Couri, que registrava as imagens.





Desde o mês passado a Prefeitura de Belo Horizonte cercou praças e desaconselhou exercícios em locais públicos. Nas 78 unidades da Academia da Cidade, que ficam ao ar livre, por exemplo, há cartazes pedindo para que as pessoas não usem os equipamentos.

Tradicionalmente lotada nos feriados, a rodoviária teve queda de 90% dos passageiros (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

TERMINAL VAZIO

Se havia intensa movimentação nesses locais, a Rodoviária de Belo Horizonte, tradicionalmente lotada em períodos de feriado, poucas pessoas eram vistas no local. Desde o agravamento dos problemas com a COVID-19, a operação no terminal foi reduzida a fim de barrar a escalada da pandemia. A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) informa que houve queda de 82% no número de partidas programadas e, para as chegadas, esse índice fica em 83%. Quanto ao fluxo de passageiros, comparado com o movimento em dias normais, houve redução de 91% na média de desembarques e 90% na de embarques.









E MAIS...

Caixa mais cedo

A Caixa Econômica Federal anunciou a ampliação do horário de atendimento de todas as suas agências. Com a medida, que passa a valer hoje, as unidades funcionarão das 8h às 14h, abrindo duas horas antes do que o normal. O objetivo é diminuir as filas registradas nos últimos dias, ocasionadas pela retirada do auxílio emergencial em função da pandemia.





Da festa à polícia

Um homem de 37 anos foi conduzido à Central de Flagrantes do Barreiro na madrugada de ontem em Belo Horizonte por abusos em uma festa em seu apartamento, na Rua Desembargador Jorge Fontana, Bairro Belvedere, Região Centro-Sul da Capital. Acionada à 1h pelos vizinhos, que acusaram desrespeito às normas sanitárias e perturbação, a Polícia Militar “resistência à abordagem” e levou o proprietário para a unidade da Polícia Civil. Ele foi ouvido e liberado.