ONG lança campanha para arrecadar recursos para cientistas com atuação sobre o coronavírus

(foto: OMS/Divulgação)

(foto: Sua Ciência/Reprodução)

é umaconcebida por umpara estimular os profissionais e a divulgação científica. A ONG surgiu no fim de 2018 em Itajubá, na Região Sul de Minas, onde hoje reside a maioria de seus membros, professores e pesquisadores da Universidade Federal de Itajubá. O instituto é conhecido pelas ações no ramo para apoio ao trabalho na ciência e, mesmo sediado na cidade no interior mineiro, é de atuação nacional. Um exemplo é a iniciativa da bolsa de iniciação científica lançada em 2019 para todo o Brasil, em todas as áreas do conhecimento, com a primeira delas já ativa desde fevereiro desse ano.Com a, ose vê diante de uma situação peculiar. A fim de apoiarque atuam em, lançou umespecialmente para os projetos de. A campanha começou no fim de março e a ideia vem ao passo das lives para arrecadação de alimentos e outros recursos no contexto do enfrentamento da pandemia, que estão pipocando por aí.No dia 9 de maio, acontecerá no canal do instituto no YouTube um, abrindo espaço para discussão de diferentes temas relacionados ao coronavírus, como tratamentos, vacinas, fake news, além de tópicos de ciência em geral. A campanha de doação, que já começou, tem duração até 15 de maio. O intuito do festival é, que até agora não atingiu volume financeiro suficiente nem para uma bolsa de iniciação científica - o valor recebido até o momento não passa da casa dos R$ 800."Conversamos com alguns parceiros que já toparam participar e queremos convidar você também a entrar nessa iniciativa com a gente. Se for cientista pode colaborar com seu tempo no festival, conversando sobre sua pesquisa, sobre suas atividades de divulgação científica, falando como está enfrentando a quarentena e, se for talentoso, pode tocar e cantar uma música, ensinar uma receita... É livre! Se for uma empresa, pode colaborar com apoio financeiro patrocinando a ação para o fundo, ou disponibilizando um produto ou serviço para sortearmos entre nossos doadores. Quem sabe a empresa não topa uma ação de matchfunding para dar publicidade ao seu negócio?", diz a presidente do Sua Ciência, Juliana Fedoce.Ao final da campanha especial sobre a COVID-19, após o dia 15, acontecerá um, entre os doadores da campanha, dedisponibilizados, até agora, pelos patrocinadores.Entre as diretrizes, para o sorteio serão consideradas doações realizadas entre 3 e 15 de maio, todos os parceiros da campanha especial COVID-19 que já doaram entram no sorteio, para participar não há limite mínimo de valor da doação e os doadores concorrerão com o número de doações que fizerem, ou seja, se fizerem duas doações ao longo do período válido, as chances aumentam.Já são três patrocinadores que apoiam o novo projeto do Sua Ciência, mas Juliana convida quem quiser reforçar o time. Interessados em ajudar a instituição podem entrar em contato pelo emailou pelo telefone. Informações também pelo suaciencia.org Entre os números do Sua Ciência, estão 54 voluntários que atuam ou já atuaram na organização, mais de 300 publicações de divulgação científica nas redes sociais e no site, 214 projetos de todo Brasil na primeira chamada, mais de R$ 11 mil em doações de pessoas físicas, mais de 1 mil cientistas cadastrados na base de dados, mais de 50 mil pessoas alcançadas nas redes sociais em uma semana, e um bolsista.