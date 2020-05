Após farra, restrição total

Autoridades municipais decretaram lockdown no município cuja maior atração são as cachoeiras: só farmácias e postos de combustíveis funcionaram (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS)



Depois da 'farra' de turistas no feriado de 1º de maio, surtiu efeito o decreto publicado pela Prefeitura de Santana do Riacho na manhã de sexta-feira, determinando o fechamento de todo o comércio no município neste fim de semana. Ontem, o movimento na Serra do Cipó, um dos principais atrativos do local, com uma série de cachoeiras e cursos d'água, foi bem menor do que na véspera, quando, nas palavras do próprio prefeito, André Ferreira Torres, houve “invasão” turística, motivando as novas restrições. Somente serviços essenciais, como farmácias e postos de combustíveis, funcionavam.

“Estou andando por todos os locais ajudando na fiscalização. As pessoas perderam a noção do perigo, não estão respeitando o distanciamento social. Tem de ficar em casa, não pode vir pra cá neste momento”, afirma o chefe do Executivo municipal, que promete endurecer a fiscalização a cada fim de semana e feriado, enquanto durar a pandemia de COVID-19. Os supermercados, por exemplo, só voltarão a funcionar amanhã.

A visita a Santana do Riacho, a 123 quilômetros de Belo Horizonte, está proibida pela municipalidade desde o mês passado. As pousadas e hotéis estão impedidos de receber hóspedes, mas o problema é que há muita gente alugando casas particulares aos turistas, o que dificulta a fiscalização. Além disso, o fato de o local ser cortado pela MG-10, que leva a locais como Serro, Morro do Pilar e Conceição do Mato Dentro, complica ainda mais o controle.

Por isso, há realização de blitzes educativas nas entradas do município. Logo na chegada à Serra do Cipó, por exemplo, um posto foi montado após a ponte sobre o rio de mesmo nome, informando aos que não são de Santana do Riacho que não podem permanecer no local.

“A gente procura explicar as determinações em função do risco de contaminação do novo coronavírus e a maioria entende, pede para que as pessoas voltem para onde vieram. Quem não obedece fica sujeito às penalidades da lei”, explica Carlos Alexandre, funcionário da Prefeitura de Santana do Riacho, que participa da blitz com o apoio de agentes da Vigilância Sanitária e da Polícia Militar (PM).

Todos os principais pontos de concentração de pessoas na Serra do Cipó estão fechados. Quem se arrisca a ir às cachoeiras, por exemplo, pode até ser preso. A reportagem flagrou dois casais no local conhecido como Pedrão, o que é proibido.

Não há registro de casos confirmados de COVID-19 em Santana do Riacho. Há 22 casos suspeitos, quatro em monitoramento, cinco descartados e 13 que saíram do isolamento. “Temos de tomar cuidado, pois 65% da nossa população é do grupo de risco”, alerta a enfermeira na atenção básica da saúde Naiara Polyana Carvalhais.





PARQUE Desde março, o Parque Nacional Serra do Cipó, que abrange também os municípios de Jaboticatubas, Morro do Pilar e Itambé do Mato Dentro, está fechado, assim como outras unidades de conservação ambiental federal. De acordo com o chefe do Núcleo de Gestão Integrada Cipó-Pedreira, Leandro Pereira Chagas, a fiscalização está rigorosa, mas como a área é muito grande (33.800 hectares), só com a colaboração das pessoas será possível minimizar os efeitos do novo coronavírus.

“A população precisa se conscientizar da importância do isolamento, de ficar em casa”, argumenta ele, em mais um pedido para que não sejam feitas visitas à região agora.





Enquanto isso...'Ilhas' sem caso





Belo Horizonte registra a maior parte de casos confirmados (606) e mortes do novo coronavírus (20) em Minas Gerais. Ao olhar para capital, o foco também se estende para alguns municípios vizinhos da região metropolitana. No entanto, duas dessas cidades chamam a atenção por ainda não ter confirmado nenhum caso da COVID-19: Vespasiano e Rio Acima. Depois de quase dois meses do primeiro registro da doença no estado, em 3 de março, ambos os municípios seguem sem indicação oficial de presença do vírus. De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Vespasiano, há 650 casos suspeitos e 491 em investigação. Foram descartados 159 e um óbito que eram investigados. Há uma morte sob apuração. A Prefeitura de Rio Acima suspendeu diversas atividades locais desde 18 de março. (Márcia Maria Cruz)