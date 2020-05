"Tem que ter solidariedade, bom senso e pensar nos outros"

Luciane ao lado do marido, Stefano, que é enfermeiro do Centro de Assistência Domiciliar, em Terracina (foto: Fotos: Arquivo pessoal)



Álvaro Duarte e Soraia Piva





Luciane Malafaia, de 46 anos, mora na Itália há 20 e é testemunha do caos que se instalou no país europeu, que enterrou até agora 28.710 pessoas vítimas da COVID-19.

Casada com o enfermeiro italiano Stefano Arcamone, de 49, e mãe de Giulia, de 18, e Gabriela, de 14, Luciane está seguindo à risca as regras do isolamento social desde o fim de fevereiro em sua casa, na cidade de Terracina, que fica entre Roma e Nápoles.

Segundo ela, que é mineira de Belo Horizonte, as mortes ocorreram de forma muito rápida na Itália. “De 11 mortos na Lombardia passou para 1 mil por dia, uma coisa absurda.” Foi a partir daí que o governo endureceu as ações e em 7 de março resolveram fechar o centro-norte da Itália.

A filha mais nova, Gabriela, posa para foto ao lado de uma faixa que diz: %u201CTudo vai correr bem. #estou emcasa%u201D. Ao lado, Giulia, a mais velha, ajudando nas tarefas domésticas



Mas Luciane conta que as pessoas ficaram sabendo da medida e muita gente fugiu para o Sul. “Os ignorantes do Norte da Itália fugiram de trem antes da meia-noite para o Sul e levaram consigo o vírus.” Para ela, foi isso que disseminou a COVID-19 pelo restante do país.





“Se no Sul não tinha, passou a ter. O que eles queriam fazer, que era bloquear, não foi possível por causa disso. É triste, é desumano, infelizmente é assim”, relata Luciane.

Como o marido continua trabalhando, o cuidado em casa é redobrado, ainda mais que o casal e uma das filhas são considerados do grupo de risco – ela sofreu um AVC, ele já teve um infarto e a filha mais nova tem asma.

“Ele arrisca a vida diariamente. Mesmo sabendo que na nossa região o número de casos é muito menor do que no Norte, e eu rezo. Acordo cedo, desinfeto a casa todo dia com água sanitária, desinfeto a roupa. Tem uma frente fria que veio da Rússia, mas, mesmo assim, abro as janelas.”

%u201CQuando a doença estava somente na China, o pensamento geral era: 'Não vai acontecer aqui'%u201D lll %u201CNão pode fingir que não está acontecendo nada. Ver o Exército levar corpos para serem cremados, sem os parentes, é duro%u201D lll %u201CMuita gente ainda com medo da doença, mas muita gente precisando trabalhar. Muita empresa pequena falindo. É uma situação muito difícil%u201D



As filhas estão tendo aulas online. “Das 8h30 às 13h, as duas assistem às aulas, cada uma num lugar da casa”. Falta um ano para Giulia terminar o curso de turismo e Gabriela está terminando o ensino médio. Ela explica que o governo auxilia as famílias que não têm computador e enviam tablet.

Luciane diz que a família está redescobrindo algumas coisas, “como fazer massas em casa, jogar War, enfim, coisas positivas”. Segundo ela, as filhas entenderam que é um momento crítico e “temos de ser como o camaleão”.





Governo e regras Uma das medidas tomadas pelo governo italiano foi proibir a ida aos hospitais. Luciane explica que “quem tinha os sintomas tinha que ligar para um número específico e a ambulância ia até a casa da pessoa. Você não pode ir a um hospital se tem possibilidade de ter o vírus e correr o risco de infectar outros pacientes que estão com outro problema. Eles é que falavam o quê as pessoas iriam fazer, se ficar em casa ou ir pro hospital”. Uma pessoa por família pode ir ao supermercado, que abre de três em três dias. E há multa para quem descumpre as regras estabelecidas.

Ela considera que o governo italiano fez o que deveria fazer e recorda como foi no começo. “Quando a doença estava somente na China, o pensamento geral era: 'Não vai acontecer aqui'. Em Roma, um casal de turistas chineses foi para o hospital. O governo ainda tinha a esperança de não ser nada, apenas uma influenza. O casal foi para Milão. Em 20 de fevereiro, apareceu uma pessoa infectada perto de Milão, contagiou muita gente e espalhou. Em 28 de fevereiro, eram 530 casos. Em 8 de março, 5.830. Ficamos doidos. Entra pânico e desespero. Aí o pessoal começou a fazer o que tinha de ser feito. Desde o começo, o governo agiu de forma correta. Todo mundo metia o pau. A Espanha, os Estados Unidos e o Reino Unido disseram que a Itália estava exagerando e agora estão sofrendo.”

Segundo ela, “a Itália foi o primeiro país europeu a suspender voos para a China e cercar cidades [na Lombardia]. Em 23 de fevereiro, o presidente decretou emergência sanitária, fechou escolas no Norte do país e depois fechou tudo e o Exército foi para as ruas”.





Coletividade Para Luciane, as pessoas precisam ter consciência da gravidade da situação e ser solidárias. “A Itália está tendo apoio de vários países. Estamos conseguindo descer, mas estamos em isolamento. Tem que ter solidariedade, bom senso, ser um ser humano bom e pensar nos outros seres humanos.”

Ela lembra um caso que reflete bem o que pensa. “Pararam um senhor andando de bicicleta. 'O senhor não pode estar aqui', disse o policial. 'Tenho 86 anos, se eu tiver de morrer, eu morro', disse o homem. 'O senhor tem 86 anos, mas tem muitos jovens que podem morrer por causa do senhor', disse o policial”.

“Não pode fingir que não está acontecendo nada. Ver o Exército levar corpos para serem cremados, sem os parentes, é duro. E tem que ser feito dessa forma. Crianças estão morrendo, policial de 46 anos morreu. Já são 97 médicos mortos.”

O sentimento de Luciane frente a tudo isso é de tristeza. “Fico triste. Uma Itália linda está unida. Pessoas cantam o hino nacional. Dor, sofrimento, choro, mas unidos. Tentando ser civilizados. Não é melhor parar agora do que depois ver tanta gente morrendo?”

Em relação à flexibilização das medidas na Itália, Luciane diz que as opiniões estão divididas. “Muita gente ainda com medo da doença, mas muita gente precisando trabalhar. Muita empresa pequena falindo. É uma situação muito difícil. Hoje mesmo (29), aumentaram mais 2.000 pessoas infectadas e 400 mortos.”

Ela revela um certo temor em relação a Terracina, cidade onde mora. “Estamos com medo, não sabemos como vai ser o verão aqui. A minha cidade é litorânea. Turismo, hotel, barcas, shows de verão, feirinhas... Não sabemos como vai ser”.





Preocupação “Como vai ser no Brasil?” A pergunta de Luciane carrega a preocupação com a terra natal e com a família, que mora em Lagoa Santa, Região Metropolitana de BH.

“Estou rezando para não acontecer no Brasil o que houve aqui, porque tenho até medo de pensar como seria. Será que as pessoas cumprirão o isolamento social como tem que ser feito?”, questiona Luciane.

“Temos que ser calmos. A economia está caindo, a população está empobrecendo, pequenas empresas fechando. As pessoas têm que ser menos egoístas. Nossa defesa é permanecermos em casa”, conclui Luciane.









Ele [o marido] arrisca a vida diariamente. Mesmo sabendo que na nossa região o número de casos é muito menor do que no Norte, eu rezo. Acordo cedo, desinfeto a casa todo dia com água sanitária, desinfeto a roupa”