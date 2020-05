Prefeitura de Barbacena confirma primeira morte por coronavírus na cidade

Neste sábado (2), agentes da Guarda Municipal e fiscais da Vigilância Sanitária fizeram uma ronda pela cidade (foto: Divulgação/Prefeitura de Barbacena)









“A administração municipal se solidariza com os familiares neste momento e reforça seu compromisso com ações de enfrentamento ao novo Coronavírus, contando com o apoio da população para seguir as medidas já anunciadas pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, todas de acordo com protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS)”, disse, em nota a Prefeitura de Barbacena.





Também neste sábado, agentes da Guarda Civil Municipal e fiscais da Vigilância Sanitária fizeram uma ronda pela cidade orientando a população sobre distanciamento e demais precauções quanto ao coronavírus.





A morte não entrou no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde neste sábado. Não houve registros de óbitos entre a atualização dessa sexta (1º) e a de hoje. O boletim trouxe a informação de 88 mortes e 2.023 casos confirmados de coronavírus.

, na Zona da Mata mineira, entrou para a triste estatística de municípios mineiros que já. Neste sábado (2), a prefeitura municipal confirmou o primeiro óbito pelana cidade. Trata-se de um homem de 61 anos, que apresentava comorbidades.