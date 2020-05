Para piorar, dengue tem crescimento

Em uma semana, Belo Horizonte registrou aumento de 10% nos casos de dengue em 2020. Segundo o último balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a capital mineira já tem 1.842 casos confirmados da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, 171 a mais do que na semana passada: em 24 de abril, eram 1.671 casos.

A secretaria ainda aponta que há 5.169 casos notificados pendentes de resultados de exames. Por outro lado, 3.274 foram descartados. Não há óbitos na capital.

Comparando com o mesmo período do ano passado, quando Belo Horizonte registrou uma epidemia de dengue, a totalização é bem menor. Em 26 de abril de 2019, a cidade contabilizava 6.280 casos da doença, 70% a mais do que agora.

Ainda assim, há razões para preocupação das autoridades sanitárias. O número de casos regis- trados até ontem é bem maior do que o apontado pelo balanço de 27 de abril de 2018, um ano sem epidemia. Na época, de janeiro a abril, a capital somava 104 casos de dengue, 94% menos do que em 2020.

A região de Belo Horizonte que concentra mais episódios da doença até o momento é a Leste, com 493 confirmações. Em seguida, vêm a Região Nordeste, com 324 casos, e Venda Nova, com 272 registros de dengue em 2020.





Enquanto isso...Arraial suspenso





Não há data para a realização de um dos eventos tradicionais da capital mineira, o Arraial de Belo Horizonte. A suspensão foi confirmada pela Belotur, por causa da pandemia do novo coronavírus. A festa junina é promovida nos meses de junho e julho. Além de eventos nas nove regionais, há o concurso de quadrilha principal, na Praça da Estação, que também recebe shows e concurso de gastronomia, reunindo milhares de pessoas. “A Belotur ainda está avaliando o cenário para uma decisão final, mantendo sempre o diálogo com os grupos de quadrilheiros e com a União Junina Mineira”, informou a empresa por meio de nota.