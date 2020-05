Mortes crescem 7,4% em MG

Em Belo Horizonte, a prefeitura autorizou a abertura de mais 1,9 mil covas em cemitérios, como o da Saudade, na Região Leste (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



O número de mortes pelo novo coronavírus em Minas Gerais chegou a 88 pessoas ontem, indica o balanço da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Houve alta de 7,4% em comparação a quinta-feira. De acordo com o boletim epidemiológico, foram confirmadas mais três mortes em Belo Horizonte, que agora tem 20 óbitos pela COVID-19. Também houve registro de óbitos em Juiz de Fora (totalizando seis na cidade da Zona da Mata) e no Triângulo Mineiro: um em Planura e outro em Uberaba, que elevou para quatro o total de mortos. Minas Gerais tem 1.935 confirmações da doença.

Segundo a SES, há 80 mortes em investigação, quase o equivalente ao número de óbitos confirmados. Já 438 que estavam sob investigação foram descartados. O estado apura 86.214 casos suspeitos.

Epicentro da pandemia no estado, Belo Horizonte saltou de 17 para 20 mortes e tem 590 casos confirmados. A capital é seguida por Uberlândia, com 131 casos e oito mortes, e Juiz de Fora, com 146 casos oficialmente reconhecidos e seis mortes. A SES confirmou casos da doença em 178 municípios e já foram registradas mortes em 46 deles.

Em Minas, a maior parte dos episódios de contaminação por coronavírus é entre os homens (931), enquanto 916 mulheres foram infectadas. A maior parte, 77%, está entre pacientes de 20 a 59 anos. Junto àqueles acima dos 60 anos, considerada a faixa de risco, foram 348 casos. A maior parte das mortes, 82%, foi de pessoas com idade acima dessa faixa.

Há uma preocupação extra com o Sul de Minas, que registrou quase 80 novos casos de COVID-19 em uma semana. É o que apontam os últimos dados do balanço oficial da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgados nessa sexta-feira (1º). Os números aumentaram cerca de 35% em Minas no mesmo período. O boletim epidemiológico registrou 202 casos confirmados nas cidades do Sul de Minas, uma alta de 73% em relação a 24 de abril. Em uma semana, o número de mortes reconhecidas oficialmente subiu de 11 para 12.

Exames já confirmaram a infecção e a morte em pacientes de 178 cidades no estado. Na semana passada, eram 137 cidades. Desse total, 43 são do Sul de Minas – indicando que mais 10 municípios registraram infecção pelo coronavírus nos últimos sete dias. Com as novas confirmações, a região tem agora oficialmente 12 mortes e 202 casos positivos. Esse número representa 10,9% dos casos confirmados em Minas Gerais (1.847).

Pouso Alegre é a cidade com mais casos confirmados no Sul. O total de exames positivos subiu de 20 para 27, alta de sete em uma semana. O número de mortes passou de uma para duas. Dados divulgados pela prefeitura da cidade na quinta-feira (30) mostram, na verdade, 40 confirmados. Já 839 casos suspeitos foram notificados à administração municipal.





FLEXIBILIZAÇÃO Mesmo com o aumento dos casos em meio à pandemia do coronavírus, Pouso Alegre vai flexibilizar o funcionamento do comércio. A partir da publicação do Decreto 5.147/20, assinado na terça-feira pelo prefeito Rafael Simões, está permitida a reabertura, com restrições, de restaurantes, bares, lanchonetes e academias desde a quarta-feira (29).

Com relação ao atendimento ao público nesses locais, o documento aponta que é preciso limitar a ocupação a no máximo 50% das mesas disponíveis – respeitando-se o distanciamento de dois metros entre aquelas ocupadas.

Extrema é o segundo município com maior número de confirmados: 27, com uma morte. Varginha (17), Cambuí (12), Poços de Caldas (12), São Lourenço (10) e Itajubá (10) vêm seguida.