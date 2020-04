Prefeitura de Brumadinho instala tapumes para interditar Rola Moça

Mesmo com a instalação das grades, turistas ainda se arriscaram a ir na região para ver o pôr do sol (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Funcionários de uma empresa terceirizada contratada pela prefeitura de Brumadinho instalaram tapumes de 2,5 de altura no Parque da Serra do Rola Moça, no distrito de Casa Branca, nesta quinta-feira, para evitar a aglomeração de pessoas em virtude do coronavírus. O ponto turístico, um dos mais tradicionais na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está interditado desde esta quarta-feira depois que um grande fluxo de visitantes ignorou o isolamento social e foi ao local para fazer fotos.

Nesta quinta-feira, a reportagem do Estado de Minas esteve no local enquanto as grades eram instaladas. Ao mesmo tempo que o serviço era concluído, um casal foi ao local para registrar o pôr do sol e um grupo de pessoas compareceu para fazer um ensaio fotográfico.





O parque faz divisa com Nova Lima, Ibirité e Belo Horizonte e serve também como acesso também dos moradores dos condomínios de Casa Branca e opção de chegada ao Museu do Inhotim.





Além da serra do Rola Moça, a prefeitura de Brumadinho proibiu o acesso de visitantes no Topo do Mundo e na Cachoeira da Jangada, que também ficam em Casa Branca. Além de várias denúncias de concentrações de pessoas e carros, o município levou em conta a pressão dos moradores da região, que temem a expansão do coronavírus pelo distrito.