Brasil tem 5.466 mortes, sendo 449 em 24 horas

O Brasil já registra 5.466 mortes por COVID-19 e 78.162 pessoas diagnosticadas com a doença. Segundo boletim do Ministério da Saúde, divulgado ontem, a taxa de letalidade do vírus no país é de 7%. Nas últimas 24 horas, o país registrou mais 449 óbitos – até então, o recorde registrado nesse intervalo de tempo é o do boletim de terça-feira, quando foram contabilizadas 474 novas mortes. Com os números atualizados, o Brasil acumula 1.261 mortes em três dias. Óbitos registrados entre segunda-feira e ontem equivalem à queda de 5,5 aviões como o do acidente da Air France em 2009.





O balanço de terça apontava 5.017 mortes e 71.886 casos. Na ocasião, o Brasil passou a China em número de óbitos relacionados à COVID-19. Segundo o último balanço da Organização Mundial da Saúde (OMS), a China, primeiro epicentro de contaminação do vírus, já registrou 4.643 mortes – em número de casos, o país asiático ainda supera o Brasil, com 84.347.





São Paulo continua sendo o estado brasileiro com o maior número de infectados e mortos; 26.158 e 2.247, respectivamente. O boletim anterior apontava 24.041 casos e 2.049 óbitos. A taxa de letalidade no estado é de 8,59%.





A segunda unidade federativa com mais confirmações é o Rio de Janeiro, onde há 8.869 casos e 794 mortes. No estado, o índice de letalidade é de 8,9%. O boletim anterior registrava 8.504 doentes e 738 mortos.

Na terça-feira, o governador do estado, Wilson Witzel (PSC) chegou a admitir que o Rio de Janeiro já enfrenta um colapso no sistema de saúde. O próprio governador e sua esposa, Helena Witzel, foram diagnosticados com a doença.





Em terceiro lugar nesse ran- king está o Ceará, com 7.267 casos e 441 mortes por coronavírus. No entanto, por lá, a taxa de letalidade da doença é menor do que a média nacional: 6%. Também no Nordeste, Pernambuco contabiliza 6.194 pessoas diagnosticadas e 538 óbitos – a taxa de letalidade é de 8,68%.





O Amazonas, que já vive um colapso no sistema de saúde, é o quinto estado brasileiro que mais registra casos. Há 4.801 pessoas diagnosticadas com a doença e 380 mortos. A taxa de letalidade amazonense é de 7,9%. Por lá, a situação é tão crítica que o setor funerário já enfrenta dificuldades e luta para não entrar em colapso.





O boletim anterior do Ministério da Saúde apontava que o Amazonas tinha 4.337 casos e 351 óbitos.

"Quando vai ser o pico? ão sei e ninguém sabe. Não sou eu que não sei, ninguém sabe"

Nelson Teich, ministro da Saúde

O ministro da Saúde, Nelson Teich, declarou ontem que não sabe quando vai ser o pico de casos do novo coronavírus no Brasil. Mais cedo, o Ministério da Saúde divulgou que o país teve o maior número de casos confirmados nas últimas 24 horas. O sistema recebeu mais 6.276 novos registros de casos e, ao todo, 78.162 pessoas estão infectadas no Brasil.





“Quando vai ser o pico? Não sei e ninguém sabe. Não sou eu que não sei, ninguém sabe”, disse Teich ao responder perguntas de senadores em uma sessão remota do Plenário do Senado Federal. O ministro da Saúde foi convocado por senadores para esclarecer quais ações serão providenciadas pela pasta para socorrer os estados e municípios no combate à pandemia da COVID-19.





“Um dos grandes problemas para se definir uma data que se baseia em um modelo é que aquela sugestão se transforma numa promessa e um dado real. Você passa a tratar aquilo como se fosse uma verdade e quando aquilo não acontece todo mundo começa a se perguntar o que está acontecendo”, avaliou.





Capa do EM tem destaque internacional









A capa do Estado de Minas de ontem, que estampava o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus e a reação do presidente Jair Bolsonaro, viralizou nas redes sociais, com repercussão dentro e fora do país. Na noite da última terça-feira, ao ser questionado sobre a elevação do número de mortes pela COVID-19 no Brasil, o presidente afirmou na entrada do Palácio do Alvorada: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagre”. A declaração foi reproduzida na primeira página do jornal.





Distribuída em grupos de WhatsApp, a capa viralizou também em outras redes sociais. Recebeu centenas de compartilhamentos no Facebook, onde foi vista por mais de 105 mil pessoas até o início da noite de ontem e teve mais de 6 mil interações, entre reações, comentários e compartilhamentos. No Instagram (@estadodeminas), foram mais de 33 mil pessoas alcançadas, com mais de 4,5 mil interações, entre curtidas, comentários e republicações.





No Twitter, 75 mil pessoas viram o post da capa, sendo que mais de 10 mil usuários interagiram comentando, respondendo ou retuitando. Leitores comentaram a publicação. “Capa histórica”, comentou Elvis Marques. “Essa era a única capa possível hoje. Parabéns, Estado de Minas”, disse o usuário @alcysio. “Capa do Estado de Minas de hoje! Que belo exemplo de jornalismo sério e para outros veículos seguirem”, comentou @paulinho_faria4. “O jornal teve coragem de fazer o que nenhum outro teve”, elogiou @gessicaasp.





O jornalista gaúcho Eduardo Tessler, que faz análises da atuação da imprensa brasileira no blog Mídia Mundo, avaliou a capa: “É o grito de um impresso defendendo seu leitor”. O cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, diretor do filme Bacurau, também comentou a primeira página do EM: “Como a capa vai ficar nos arquivos históricos”, observou, em suas contas no Twitter e Instagram. O escritor amazonense Milton Hatoum comentou em sua conta no Instagram. "Uma capa notável do Estado de Minas". A cantora Maria Rita repostou a capa em seus stories.





A postagem na capa do jornalista Alexandre Inagaki, consultor de comunicação em meios digitais, teve mais de 8 mil compartilhamentos. Outros formadores de opinião, como o divulgador cultural mineiro Afonso Borges, também divulgaram a “fortíssima” publicação entre os seus seguidores. Políticos de diferentes correntes ideológicas, como a ex-deputada Manuela D’Ávila (PCdoB) e o vereador Gabriel Azevedo, de BH, compartilharam a imagem da primeira página.





Pelo Twitter, o correspondente no Brasil do jornal inglês The Guardian, Tom Phillips, opinou: “Que capa poderosa do @em_com do Brasil hoje”, disse, em tradução livre. A capa do jornal foi citada em matéria do periódico. O jornalista e escritor norte-americano Jon Lee Anderson divulgou a capa do EM e comentou: “E daí? poderia muito bem se tornar o epitáfio político de Bolsonaro”, em tradução livre.





O cientista político americano Ian Bremmer, especializado em política externa dos EUA, também comentou a capa do Estado de Minas no Twitter. “The front page of a major regional newspaper in Brazil: 5,017 deaths – Bolsonaro 'So what?'” (Capa do maior jornal regional do Brasil: 5.017 mortes – Bolsonaro diz “E daí?”)





O Estado de Minas tem dedicado uma intensa cobertura à chegada da pandemia no Brasil, com o envolvimento de profissionais de todas as editorias. Desde o início de março, as capas do jornal destacam o impacto do novo coronavírus e as reações das autoridades brasileiras. “O Estado de Minas sempre acerta nas capas”, observou o leitor Gustavo Ribeiro, no Twitter.









“A melhor capa de 2020. Todos os jornais do Brasil deveriam fazer uma capa parecida.”

Celso Carvalho Jr. – Via Facebook

“Parabéns pela capa corajosa! Infelizmente, a situação brasileira é trágica e muitos morrerão por termos um inepto no governo central!”

Lesley Leichtweis Bernardi – Via Facebook

“Que capa, Estado de Minas! Nosso luto por esses mais de 5 mil brasileiros. ‘E daí?’ Um pouco de empatia e muito de responsabilidade seria bom pra começar. Sigamos na luta, porque, como diziam nossos avós, se não for por amor, vai pela dor.”

Gizele Oliveira – Via Facebook

“Hoje, o jornal Estado de Minas entra para a história das capas de edições mais icônicas á criadas. Além do conteúdo, o visual falou

por si só, passou o peso de uma declaração em um momento de dor e perdas. Parabéns, Estado de Minas, grande trabalho!”

Alexandre Alves – via Twitter





“Capa da edição impressa do Estado de Minas desta quarta-feira, 29 de abril de 2020. Lamentável a situação. Mas parabéns ao jornal pela capa histórica. Orgulho de ser mineira.”

Claudia Braga – via Twitter





“Capa histórica do jornal Estado de Minas!!!

Muito forte e impactante, as extremamente necessária.”

Lindemberg Caetano – via Twitter