Mulheres são presas por roubar medicamentos controlados para serem revendidos em BH

Coletiva de imprensa ocorreu nesta quarta-feira (foto: Youtube/ Reprodução)

Duasforam presas, nesta quarta-feira, suspeitas de- incluindo, remédios tarja preta - no Centro de Belo Horizonte para serem revendidos em farmácias clandestinas. Mandados deforam cumpridos contra elas. Dupla deve responder por furto qualificado e associação criminosa.Esse é o resultado da operação “”, deflagrada pela da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com o objetivo de combater crimes de furto, roubo e receptação. A corporação contou com o apoio do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais e da Vigilância Sanitária.Na ação, além dos mandados de prisão temporária, foram cumpridos outros 12 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais em(Grande BH),(Grande BH) e(Grande BH). Desses, dois homens foram detidos.De acordo com um dos delegados responsáveis pelo caso, Wagner Sales, o modo operante da quadrilha era o seguinte: três mulheres saiam da Região Metropolitana para o Centro da Capital diariamente.No hipercentro, elas buscavam lugares para furtar - sendo as. Entre os objetos almejados, elas buscavam cosméticos e medicamentos, incluindo, tarja preta. A meta era de, pelo menos, furtar três estabelecimentos por dia.Após o furto, elas encontravam um dos receptadores na, também no Centro, para fazer a venda dos produtos roubados."O receptador recebia os produtos roubados, estocava na casa dele e, posteriormente, vendia para estabelecimentos comerciais, incluindo, farmácias", disse o delegado.Durante a operação, foi identificada uma- que não teve o endereço divulgado - onde foram achadas, também, máquinas caça niqueis.Nas residências, foram encontrados diversos produtos como remédios vencidos e adulterados. As mercadorias, sem nota fiscal, ainda não contabilizadas. Foi apreendido, ainda, um carro de luxo. "Também estamos investigando a lavagem de dinheiro praticada por criminosos", acrescentou o delegado.Além de tráfico de drogas devido a venda de remédios adulterados.