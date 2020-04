Fila do auxílio emergencial em Ribeirão das Neves tem colchão, cobertor e mais de 24h de espera

(foto: Leandro Couri/EM D.A. Press)



Na fila de 140 pessoas formada já às 5h30 da manhã desta terça-feira (28), na porta da agência da Caixa Econômica Federal do Centro Ribeirão das Neves, cabe boa parte do Brasil.





A primeira a chegar foi Andreia Pimenta, de 39 anos. Munida colchão e cobertor, ela diz veio para o local às 17h30 dessa segunda (28) para tentar resolver problemas no cadastro do auxílio emergencial. O marido, Deiber Hulik Pereira, de 28 anos, se juntou a ela pouco depois, às 21h. Com problemas renais crônicos, ela tem dimensão do risco que corre ao se expor à aglomeração em plena pandemia de coronavírus, mas diz que não tem escolha. “Eu tenho uma filha, estou desempregada e meu marido também. Então, a necessidade da gente pegar esses R$ 600 é enorme”, diz a moça. É a segunda vez que o casal vem à Caixa em busca do benefício. “Semana passada, chegamos aqui às 21h. Ficamos até as 9h da manhã (do dia seguinte). Saímos sem informação, sem nada. As senhas distribuídas no dia acabam rápido”, relata.



Na multidão que começa na Rua Ari Teixeira da Costa e dobra a esquina da Rua Divino Messias dos Santos, onde segue por mais 500 metros, há inúmeras histórias semelhantes. A da diarista M.M.,que não quis se identificar, envolve outro vírus além do causador da COVID-19. Diagnosticada com HIV, a trabalhadora chegou ao banco às 5h40. Era uma das últimas da fila. Chegou a abordar equipe do Estado de Minas, pensando que os repórteres fossem funcionários da Caixa. Constrangida, explicou sua situação e pediu ajuda para escapar do tumulto.