Carreata de vans escolares da RMBH pede socorro a prefeituras: 'Esquecidos pelo governo'

Cerca de 250 transportadores escolares e de fretamento e turismo de Belo Horizonte e região metropolitana se reuniram em carreata na tarde de ontem, na porta da prefeitura da capital, para reivindicar políticas de amparo à categoria durante a pandemia de coro- navírus. Líder do movimento, o motorista Valdeir Geraldo Batista, conhecido como Valdeir do Escolar, afirma que a situação dos trabalhadores do segmento é grave. "Não temos renda alguma há mais de um mês. E sem perspectivas de sobrevivência nos próximos três meses", relata.

Entre as principais pautas dos manifestantes estão a isenção do IPVA 2020/2021, flexibilização do prazo estabelecido para troca dos veículos, cestas básicas, paralisação do pagamento das prestações de vans e ônibus financiados sem encargos ou juros, e agilidade na aprovação do auxílio emergencial para a categoria. Os motoristas de vans escolares foram incluídos como beneficiários da ajuda de R$ 600 do governo por meio do Projeto de Lei 873/20 – já aprovado pelo Congresso em 22 de abril, mas que ainda depende de sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“A gente sabe que algumas dessas reivindicações não são da competência dos prefeitos, mas queremos que eles intercedam em nosso favor. No caso dos financiamentos dos veículos, por exemplo, eles podem nos ajudar a articular junto à Federação Brasileira de Bancos (Febraban), para que as instituições financeiras paralisem a cobrança de prestações e nos isentem de juros e multas enquanto durar a pandemia. Estamos sem trabalhar desde a suspensão das aulas. Como vamos pagar?”, argumenta Valdeir. Ele estima que são 10 mil transportadores escolares e de turismo cadastrados em Belo Horizonte e região metropolitana – muitos endividados, sob risco de perder o automóvel para os bancos.