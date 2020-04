Governo de Minas anuncia a aquisição de 747 respiradores com recursos da Samarco

(foto: Drager/ Divulgação)

(AGE) anunciou a compra de centenas deque serão usados no tratamento dono estado. Com um investimento de, foram adquiridos(com valor unitário de R$70 mil) epara pacientes (com valor unitário de R$ 25 mil).Aprovada pela, a programação decontempla os meses deo. Publicada em caráter de urgência, a decisão dacontextualiza que “dentro da atual realidade do mercado e da extrema necessidade de aquisição, a combinação do cronograma de entrega e preço dos equipamentos foi a que melhor atendeu ao interesse público, sendo o valor, o cronograma de entrega e as especificações do produto aprovados pelos órgãos públicos".Solicitado pelo Governo de Minas Gerais e autorizado pela Justiça Federal, os recursos usados para comprar os equipamentos foram uma parte do valor depositado pela Samarco a título de garantia de juízo devido a ruptura da barragem da mineradora em Mariana, em 2015. A quantia total liberada foi de aproximadamente R$ 120 milhões, sendo R$ 84 milhões destinados ao estado de Minas Gerais e R$ 36 milhões para o Espírito Santo, que também foi afetado pelo rompimento da barragem. De acordo com a petição da AGE, o eventual saldo dessa operação poderá ter a sua utilização definida oportunamente.