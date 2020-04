TJMG e governo de Minas lançam aplicativo que protege vítimas de violência doméstica

(foto: Divulgação/TJMG) Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em parceria com o governo de Minas Gerais, desenvolveu um aplicativo para denúncia e atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. O MG Mulher tem o objetivo de facilitar o acesso ao sistema de Justiça, reunindo informações como endereços e números de telefone de apoio para casos de emergência como, por exemplo, as delegacias da Polícia Cívil, unidades da Polícia Militar e Centros de Prevenção à Criminalidade. O app já está disponível para download nos sistemas Android e IOS.



Desembargadora Alice Birchal, superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comsiv) (foto: Divulgação/TJMG) o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar, Civil e Defensoria Pública poderão atuar com mais embasamento. Para a magistrada, o aplicativo se tornou arma importante para proteção da mulher, possibilitando o monitoramento dos homens agressores e suas vítimas. De acordo com ela, os números agrupados pelos centros integrados vão contribuir para a elaboração de um mapeamento de ocorrências envolvendo violência doméstica. Com a amostragem,poderão atuar com mais embasamento.

MG Mulher prevê a atuação de uma equipe de policiais da Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica (UGME), responsável pelo monitoramento dos usuários de tornozeleiras eletrônicas. Haveria monitoramento, de forma exclusiva e ininterrupta, dos agressores que utilizam tornozeleira eletrônica e já foram enquadrados na Lei Maria da Penha.



A vítima pode acompanhar o monitoramento do agressor e também recebe um aparelho portátil, semelhante a um celular, que emite sinais luminosos, sonoros e vibratórios. Ele acusa quando o agressor se aproxima ou quando a UGME necessita entrar em contato com a mulher monitorada para orientá-la sobre novas decisões judiciais ou qualquer outro tema pertinente à sua ocorrência.





Também foi criado, por meio da parceria do TJMG e governo de Minas, o Núcleo Integrado de Monitoramento à Violência contra a Mulher, que reúne várias instituições para estudar e discutir o fenômeno criminal da violência contra a mulher. O objetivo é que esta estrutura multidisciplinar – composta por Sejusp, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público e Sedese – possa analisar indicadores, mapear áreas com alto índice de ocorrências e propor soluções conjuntas.



Dados do Ministério da Saúde afirmam que no Brasil a cada 4 minutos uma mulher é agredida por um homem. A violência se dá sobretudo em casa, com agressor conhecido. Depois da pandemia do novo coronavírus, os números aumentaram em torno de 18%, segundo a ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), do Ministério da Mulher, tendo o canal 180, que recebe denúncias dessa ordem, registrado aumento de 8,5%.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Murta