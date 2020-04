Grande BH terá grupo de prefeituras 'pós-pandemia'

Os prefeitos de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, de Betim, Vittorio Medioli, de Nova Lima, Vítor Penido, e de Contagem, Alex de Freitas, decidiram pela criação de um grupo de trabalho para realizar ações em conjunto depois do controle da epidemia. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (27) em entrevista coletiva.

De acordo com o secretário de polanejamento da PBH, André Reis, o decreto com criação de grupo será publicado na terça (28). "Vai conversar com o mercado para que a gente possa construir uma saída, mas ainda sem expectativa de data", afirmou.