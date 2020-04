Betim fará correção em medidas de flexibilização de comércio, diz Medioli

(foto: Gladyston Rodrigues/EM)

A cidade de Betim seguirá com a flexibilização do isolamento social, conforme informou o prefeito do município, Vittorio Medioli. Ele participou de reunião com o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, o de Contagem, Alex de Freitas, e de Nova Lima, Vitor Penido. Medioli também anunciou que o município terá "túneis de desinfecção".Betim teve apenas 12 casos confirmados, 120 leitos em um hospital de campanha.

Medioli reconhece, porém, que se medida de flexibilização não der certo o município voltará atrás. "BH tem muito trânsito, as condições são absolutamente diferentes. Se Betim depois da flexibilização não encontrar confirmação na adoração de medidas (mascaras) pelas pessoas, vamos fechar novamente", argumentou





O prefeito defendeu equilíbrio na adoção das medidas. "Alguns municípios que não têm incidência relevante, tem que ser flexibizado mais do que em outros casos. Se tem condição de operar, é bom", disse, destacando que grande parte da arrecadação do estado depende de Betim.

O prefeito ressaltou que o prejuízo econômico pode gerar desemprego em número inadmistravel. "Hoje temos grande risco em andar na rua, mas tem medidas preventivas. O coronavírus vai durar ainda muito tempo, não há como o mundo parar por causa do coronavírus, tem que aprender a conviver", completou.