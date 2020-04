'Não vamos misturar caixão com comércio, com câmara frigorífica', diz Kalil

(foto: Gladyston Rodrigues/Divulgação)

"Não vamos misturar caixão com comércio, com câmara frigorífica', afirmou o prefeitoque se reuniu nesta segunda (27) com os prefeitos Alex de Freitas de Contagem, Vitor Penido de Nova Lima e Vittorio Medioli de Betim, na Prefeitura de Belo Horizonte para tratar de ações conjuntas de combate à Covid-19.