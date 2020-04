Coronavoucher: Cidades da RMBH 'exportam' beneficiários para agências da Caixa na capital

Às 8h da manhã desta segunda (27), primeiro dia do cronograma escalonado de saques do auxílio emergencial, em torno de 300 pessoas já se aglomeravam na agência da Caixa Econômica Federal da Rua Tupinambás, Centro de BH (foto: Edésio Ferreira/EM. D.A.Press)



Imensas filas formadas de gente tentando fugir de outras filas, ainda maiores ou mais mais competitivas. Entre os presentes, o sentimento geral de que o senso de urgência dos governos não acompanha o do cidadão. Imensasformadas de gente tentando fugir de outras filas, ainda maiores ou mais mais competitivas. Entre os presentes, o sentimento geral de que o senso de urgência dos governos não acompanha o do cidadão.







Antes das 8h da manhã, centenas de pessoas aguardavam na porta das unidades das ruas Curitiba e Tupinambás, mobilizadas exclusivamente para resolução de demandas relacionadas a serviços sociais, como FGTS e seguro-desemprego. Uma fatia considerável desse público relatava vir de municípios da Região Metropolitana, sobretudo Ribeirão das Neves, onde a capacidade de atendimento das agências do banco foi descrita como muito limitada.





É o caso de Regina Freitas, de 37 anos, moradora do bairro Justinópolis, em Ribeirão das Neves. A dona de casa conta que chegou por volta de 7h na agência da Caixa da Rua Curitiba. "No Centro Ribeirão das Neves, para ser atendido, tem que madrugar. As pessoas estão chegando às 4h ou antes para conseguirem entrar, pois lá distribuem poucas senhas diárias. Por isso eu preferi vir pra cá, que inclusive é a minha agência de referência", diz a a beneficiária. Ela relata que recebe o Bolsa Família e o auxílio emergencial já está disponível na conta do programa. "Vim aqui ver como recebo, pois estou sem cartão".









Na unidade da rua Tupinambás, a dona de casa Ocimeri Gomes, 42 anos, narra situação semelhante. “Já fui quatro vezes à agência da Caixa de Ribeirão das Neves. Está sempre lotado. Quando eu chego lá, as senhas já estão todas distribuídas porque o pessoal chega na madrugada. As pessoas estão dormindo na fila”, afirma a moradora do Bairro Florença. Ocimeri diz que chegou à 8h na posto da Tupinambás, horário em que o atendimento teve início. Às 8h30, quando conversou com a reportagem, aguardava perto da esquina com a Rua Rio de Janeiro, onde a fila já dobrava o quarteirão. Ela alega dificuldades de se cadastrar via aplicativo para receber a renda básica emergencial. "Teve uma vez que tentei às 3h da madrugada, que quando fica menos cheio, né. No final do cadastro, aparece uma mensagem assim de que o meu número de celular não está vinculado ao meu CPF".



Adilson Damasceno, de 42, esperava sua vez um pouco atrás de Ocimeri. Ao ver a reportagem, fez questão de registrar sua indignação com a demora na liberação do auxílio emergencial. “Fiz a inscrição no dia 4 de abril. (O benefício) foi aprovado. Eu olho no aplicativo, diz que meu dinheiro entrou, mas ele não aparece na conta. Aí eu estou na fila, sujeito a pegar o coronavírus, porque a Caixa não disponibilizou meu dinheiro. Não era para eu estar aqui. Vim aqui para tentar resolver a situação com eu gerente. Meu aniversário é em 20 de abril. Pelo cronograma de pagamento, era para eu ter recebido no dia 17. Não sei o que pode ter acontecido, vou tentar resolver agora.l Está muito confuso”, reclama.