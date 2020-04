Lotação esgotada na rua

Consumidores se aglomeraram em porta de supermercado no Bairro Santa Efigênia. No interior da loja, lotação máxima permitida é de 45 pessoas (foto: Fotos: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press) No primeiro fim de semana da restrição de lotação no comércio com autorização para abertura, houve filas e até camelôs se aproveitando da aglomeração nas portas de supermercados em Belo Horizonte. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), até a sexta-feira, a Guarda Municipal tinha realizado 449 fiscalizações em estabelecimentos que vendem produtos considerados essenciais para conferir se eram cumpridas as normas de uso de máscaras e lotação.





A medida começou a valer na quarta-feira, por força do Decreto Municipal 17.034. Como muitos belo-horizontinos deixam para abastecer suas despensas nos fins de semana, ontem, quem foi a estabelecimentos nos bairros Santa Efigênia, na Região Leste de BH, Cidade Nova, na Região Nordeste, e Estoril, na Oeste, precisou enfrentar aglomerações do lado de fora até que chegasse a sua vez de entrar para fazer compras.





A mais longa fila de clientes foi registrada num estabelecimento da Rua Mem de Sá, no Bairro Santa Efigênia. No momento em que a reportagem chegou, por volta das 11h30, havia 60 pessoas do lado de fora, todas usando máscaras. Um fiscal permitia o acesso pela porta de aço semifechada, onde uma placa indicava que a lotação máxima era de 45 pessoas. Cada um que ingressava na loja recebia um cartão higienizado com a sua senha.





A concentração de pessoas foi tão grande que vários camelôs se aproveitaram para faturar. Um deles vendia uma máscara por R$ 3 e, na promoção, duas por R$ 5. Havia também gente negociando óculos e mídias pirateadas, mas o que mais chamava a atenção eram os itens de higiene, como sabão, sabonete, sabonete líquido, pasta dental, escovas de dentes, entre outros, também à venda no interior da loja, mas que, para evitar as filas, muitos preferiram comprar do camelô.





"A gente tem de seguir as regras. Usar a máscara e não pode ficar em lugar lotado. Só acho engraçado que isso só vale para a gente lá dentro. Aqui fora podemos ficar todos juntos então?", questionou a manicure Edineia dos Santos Rodrigues, de 43 anos. "Isso tudo é para a nossa proteção. Por isso estou dando distância em relação à pessoa da frente, para não facilitar para o coronavírus", disse o aposentado Rui Gomes, de 66.





Num supermercado da Avenida Barão Homem de Melo, no Estoril, a fila foi pequena e uma viatura da Guarda Municipal fazia a fiscalização. Para não ter o alvará recolhido, os estabelecimentos autorizados precisam cumprir as regras, como exigir o uso das máscaras por parte dos clientes, disponibilizar álcool em gel e manter o distanciamento mínimo entre as pessoas.

Exercício seguro ainda é desafio

Corredores e caminhantes na Avenida dos Bandeirantes, parte deles ainda sem a máscara obrigatória Com as praças fechadas por grades de metal e vigiadas pela Guarda Municipal para evitar aglomerações durante a pandemia da COVID-19, pessoas se exercitaram ao ar livre e próximas umas das outras em diferentes espaços. Neste que é o primeiro fim de semana de uso obrigatório de máscaras, caminhantes, corredores, ciclistas e skatistas desafiaram o perigo de contágio do novo coronavírus (Sars-Cov-2) e tomaram ruas de bairros no Mangabeiras (Região Centro-Sul de BH) e na Região da Pampulha.





Na Avenida dos Bandeirantes, por exemplo, idosos, jovens, mães com crianças e donos de cães aproveitaram a manhã ensolarada na pista de caminhada. A maioria portava máscaras, mas muitos andavam com o equipamento de proteção individual a tiracolo, dependurado na cintura ou mesmo apenas envolto no pescoço.





"Estou cuidando da minha saúde. Será que é recomendado para mim, um senhor de 63 anos, que fique em casa atrofiando?", questionou o empresário Everaldo Santos, que, de máscara, corria na pista de caminhada da Avenida dos Bandeirantes em meio a uma grande concentração de pessoas.





"Estamos ao ar livre. Fica mais difícil de contrair o vírus assim. Não podemos ficar nessa paranoia toda. Clausura também traz impactos psicológicos", afirmou a estudante Lais de Paula, de 27, que corria com uma vizinha pela pista do canteiro central da Avenida José do Patrocínio Pontes, no Magabeiras. A reportagem também se deparou com diversas pessoas em pequenos grupos correndo ou caminhando pelo Belvedere e nas ruas da Região da Pampulha.





Viaturas da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram vistas circulando pelas vias, mas a reportagem não presenciou nenhuma abordagem. A PBH informou que todo o efetivo da Guarda, composto por 2.064 agentes, está atuando nas ruas, em toda a cidade, para fazer valer as novas determinações. "As pessoas flagradas sem máscaras ou proteção são orientadas pelos guardas municipais a providenciar a mesma, por estar em desacordo com o decreto. O trabalho dos agentes tem sido voltado, sobretudo, para a prevenção e conscientização da população" informou a PBH por meio de nota. "Desde 20 de março, quando passou a vigorar o Decreto Municipal 17.034, até ontem, 24 de abril, a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) já realizou 13.142 abordagens de orientação a estabelecimentos comerciais, empresas e a populares em espaços públicos da capital".