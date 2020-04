58 pessoas morreram em MG por COVID-19; estado tem 1.481 casos confirmados

(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) possui 1.481 casos de pacientes que foram infectados pelo novo coronavírus. 58 mortes foram confirmadas - quatro a mais do que o último boletim epidemiológico divulgado nessa sexta-feira. Outros 105 estão investigação.



Esses são os dados divulgados na manhã deste sábado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG).



Total de casos suspeitos de doença é: 75.929. O número representa o número de casos suspeitos no qual o indivíduo apresenta um quadro respiratório agudo.



Belo Horizonte é a cidade com mais casos confirmados em Minas, com 517 casos. Há 11 óbitos na cidade. Em seguida estão: Juiz de Fora, na Zona da Mata, (117) Uberaba, no Triângulo Mineiro (86) e Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas (57).



140 municípios mineiros já possuem casos confirmados da doença.



Entre os confirmados, 687 são mulheres e 736 são homens. 76% dos pacientes tem entre 20 e 59 anos.



O boletim epidemiológico mostra que, entre os óbitos, 78% das pessoas que morreram tem 60 anos ou mais.