Saiba o que você pode fazer para comprovar crimes cibernéticos; Minas registra 30 mil casos em 2019

A ata notarial tornou-se uma ferramenta segura e cada vez mais procurada para garantir às vítimas respaldo jurídico e proteção (foto: Pixabay/ Divulgação)

Dezenas de pessoas tiveramde um aplicativo de relacionamento em Teresina, no Piauí, no último fim de semana. Nesses casos, a primeira orientação é única: procure a polícia para registrar umpara dar início a uma investigação criminal, pois isso éPorém, o que muitas pessoas ainda não sabem é que um documento emitido por cartório de notas pode ser muito útil: al. Nela, o tabelião vai acessar as páginas da web indicadas pela vítima e atestar o conteúdo ali presente. A medida é necessária paradurante um julgamento que o, mesmo que o conteúdo seja deletado da redes.Entre os exemplos mais utilizados estão as que comprovam crimes em mídias sociais; em mensagens eletrônicas (e-mail) e mensagens instantâneas (, etc.).Cada vez mais comuns e abrangentes, os crimes digitais representam uma ameaça para os usuários da internet. Prova disso é que, de acordo com dados da Polícia Civil mineira, foram registradase mais de. Em ambos os anos, os três tipos de violência digital mais praticados foram: ameaça, estelionato e difamação.Portanto, a ata notarial tornou-se umae cada vez mais procurada para garantir às vítimas respaldo jurídico e proteção. A ata notarial, que nos últimos nove anos cresceu 662% no estado de Minas Gerais.

Como emitir

Para solicitar uma ata notarial que ateste uma situação de crime virtual por exemplo, o interessado deve comparecer a um Tabelionato de Notas com seus documentos pessoais e fornecer uma cópia dos materiais que comprovam o crime.O tabelião verificará o conteúdo, inclusive acessando páginas na internet e aplicativos, e transcreverá todo o conteúdo verificado em uma certidão.No documento,. Pessoas jurídicas também podem solicitar uma ata notarial mediante apresentação dos documentos que o certificam como representante da empresa.O presidente do Colégio Notarial do Brasil – Seção Minas Gerais (CNB/MG), Eduardo Calais, ressalta a importância do documento e a imparcialidade do tabelião no momento de sua elaboração.“A ata notarial é um documento dotado de fé pública e, portanto, seguro. Além disso, trata-se de uma ferramenta de fácil acesso aos cidadãos, e pode servir como prova legal de fatos que, eventualmente, possam caracterizar crimes ou outros atos ilícitos. É importante lembrar que o tabelião não faz nenhum juízo de valor no momento em que é procurado para fazer uma ata. Ou seja, não cabe a ele determinar se o fato que ocorreu é crime. Ele apenas descreve e documenta objetivamente o que presencia e o que foi narrado”, relata.