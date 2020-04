Fhemig nega acusações

A Fhemig informou ontem em nota lamentar “com pesar o falecimento da servidora Maria Aparecida Andrade (que também atuava na UPA Ressaca). Ela apresentou os primeiros sintomas no dia 5 de abril e foi imediatamente afastada das atividades no Hospital Alberto Cavalcanti, orientada a permanecer em quarentena e a buscar atendimento médico”. Ainda segundo a Fhemig, os servidores que apresentam sintomas são afastados e encaminhados para exame no hospital de referência, nesses casos, o Eduardo de Menezes.





A fundação informou ainda que no caso dos grupos de risco os servidores devem se autodeclarar para serem direcionados para teletrabalho ou “remanejados dentro da própria unidade (ou da rede) para exercer funções que não têm contato com pacientes. Em relação ao Hospital Alberto Cavalcanti, a Fhemig esclareceu que o hospital não é referenciado para atendimento aos casos do novo coronavírus. “Também esclarecemos que, após apuração na unidade, constatamos que a servidora não possuía histórico de cardiopatia ou hipertensão, o que foi verificado nos exames periódicos anuais realizados”, diz a nota.





Sobre as acusações de falta de equipamentos de proteção individual e testes, a Fhemig informou que “os exames para COVID-19 são realizados apenas em servidores sintomáticos, na unidade de referência, Hospital Eduardo de Menezes” e uma vez confirmada a suspeita o servidor e colocado em quarentena. “Não são realizados testes para pessoas assintomáticas e não existe exame preventivo para COVID-19. A Fhemig cumpre o que está previsto nos protocolos clínicos e nas orientações técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais”.





Sobre os EPIs, a fundação disse que todas as unidades da rede “estão abastecidas com equipamentos de proteção individual e seguem orientações de suas diretorias”, seguindo as determinações e protocolos dos órgãos estaduais e federais de saúde. “No HAC estão sendo fornecidos não somente os EPI's necessários e adequados para prevenção à COVID-19, como também foram doadas máscaras de acrílico/acetato que são usadas por cima da máscara cirúrgica”, finalizou a Fhemig na nota.