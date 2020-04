Protesto pela morte de Cida

Profissionais que atuam no combate ao novo coronavírus acusam o governo de descaso com situação na área e pedem socorro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





O Grupo Mulheres Guerreiras do HAC, Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais (Asthemg e Sindpros) e outros funcionários do Hospital Alberto Cavalcanti realizaram uma homenagem ontem, na entrada do hospital, lembrando da profissional de saúde Maria Aparecida Andrade, técnica de enfermagem do CTI do hospital, que morreu vítima do coronavírus.





A homenagem começou às 10h e foi, acima de tudo, uma forma de protesto dos profissionais da saúde, que pediram socorro pela situação que estão passando. Na linha de frente do combate à COVID-19, os médicos, enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas do hospital denunciaram a falta de EPIs (equipamento de proteção individual), de testes preventivos nos funcionários e a falta da dispensa de trabalhadores com comorbidades de suas funções, que, segundo eles, permanecem correndo riscos no hospital por parte da Fhemig e do governo de Minas Gerais.





A técnica em enfermagem Jussara Duarte, que trabalha no CTI do HAC, mesmo setor de Maria Aparecida, relata que desde quando a colega de trabalho foi diagnosticada com a COVID-19, e posteriormente, depois de seu falecimento, os funcionários do hospital têm pedido desesperadamente os testes para a Fhemig, pois existe o risco de estar contaminados e assintomáticos, e transmitir o vírus para outros funcionários, pacientes e para suas familias ao chegar em casa.





“Eu não volto mais pra casa, porque quando eu chego lá vejo meu filho mais novo e vejo meus pais mais velhos, que são do grupo de risco, e tenho muito medo de colocá-los em risco”, relata Jussara, que diz procurar outro lugar para ficar devido à sua incerteza causada pela falta de EPIs e testes. Outra profissional da saúde, Carmisina Marta de Oliveira conta que na unidade do hospital não era encontrada a máscara cirúrgica (item essencial na prevenção do coronavírus, principalmente aos médicos e enfermeiros) e teve que trazer de casa a sua, além do uniforme, que, conforme relato deles, estão sendo lavados em casa.





Grupo de risco





O grupo também abordou a pauta sobre a dispensa dos funcionários que têm comorbidades que os colocam no grupo de risco. Por isso, precisam receber a licença. Sônia Alves da Silva denunciou à imprensa que pessoas com mais de 60 anos e pessoas com diabetes continuam trabalhando no hospital, e mesmo afastadas do CTI, ainda correm risco de contágio.





“Sinto-me desrespeitada demais, principalmente pelo documento que a Fhemig enviou me informando que eu estava sim apta a trabalhar, mesmo após eu enviar o laudo médico informando que eu não poderia ter contato direto com pacientes e, se possível, deveria ser afastada do hospital”, declarou Sônia. Ela sofre de cardiopatia e ainda assim não teve sua licença aprovada, e seguiu trabalhando e permanecendo em risco no hospital.





O protesto terminou com todos os participantes balançando balões brancos, prestando homenagem a Maria Aparecida e cantando: “A Cida não vai passar, por que está dentro do meu coração”, enquanto balançavam a faixa com os dizeres “Existem pessoas que são eternas dentro da gente, e você, Cida, será sempre lembrada por todos nós do HAC”.





*Estágiario sob supervisão do subeditor Daniel Seabra

























MÚSICA PARA ALIVIAR

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



“Os improvisos musicais são para aflorar bons sentimentos e reforçar o sistema imunológico de todos, pacientes, funcionários e visitantes.” Assim definiu o artista Tiago Oliveira (foto), de 35 anos, que esteve no Hospital João XIII na manhã de ontem, onde tocou flauta transversal em diversos andares da unidade. Por onde passou, recebeu a gratidão desse público mais do que especial. “As músicas tocadas são ideias abstratas que as pessoas vão conseguir assimilar, cada uma do seu jeito. Por isso, uma música nunca é igual à outra. Cada indivíduo tem um conteúdo”, conta Tiago, que já tem experiência em fazer música em hospitais e espaços públicos. O músico fez um improviso para a equipe da neurologia do hospital, no quinto andar da instituição, onde recebeu aplausos dos funcionários.