COVID-19: CDL/BH lança programa de soluções para sobrevivência de empresas

Atividades consideradas não essenciais estão suspensas desde 20 de março, cumprindo determinação da PBH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)







Um conjunto de soluções para que as empresas possam sobreviver à crise causada pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) inspira o programa É pra já, lançado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). Por meio do projeto, a CDL oferta uma série de serviços, alternativas e benefícios para que o comércio busque garantir seu próprio equilíbrio e a manutenção dos empregos.





O programa foi criado após uma série de reuniões que a CDL fez com empresários de vários ramos de negócio e tenta atender às necessidades e preocupações apontadas pelos associados com relação à crise econômica, que afetou principalmente os setores de comércio e serviços. O É pra já foi desenvolvido em seis eixos principais: as vendas on-line, consultorias gratuitas, redução de custo e aumento de receita, informações em tempo real, saúde financeira, e dicas para a condução do negócio.





Segundo o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza, um dos principais aspectos do projeto é preparar as empresas para as vendas virtuais, já que devem ser cumpridas as medidas de restrição de abertura dos comércios impostas pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), em 20 de março.





“Esse é um programa que tem como objetivo principal ajudar as empresas a sobreviverem a esta crise. No entanto, ele também tem vários aspectos que já preparam as empresas para se manter vivas após o coronavírus. Ninguém mais pode adiar a sua entrada no mundo virtual”, alerta Souza e Silva. Ainda de acordo com o plano da CDL, estarão disponíveis para os empreendedores, a partir do dia 30 deste mês, cursos e palestras gratuitos ensinando como deve ser feita a abertura das lojas virtuais. O curso será realizado em parceria com a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico.





O programa apresentará ainda saídas para redução de custos por meio de parcerias e oferta de serviços a variados segmentos. “Desde o início da pandemia, nós disponibilizamos um hotsite aberto para toda a população. Por meio dele, ela fica por dentro de todas as medidas tomadas pelos governos federal, estadual e municipal. Tiramos dúvidas e fazemos esclarecimentos de todas as legislações que surgiram em virtude da pandemia. É um trabalho que está sendo de vital importância para as empresas e seus colaboradores”, afirma o presidente da entidade.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta