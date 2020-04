Zema afirma que MG tem um 'colchão de segurança' para a reativação econômica

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O governador Romeu Zema (Novo) disse que, hoje, Minas Gerais tem um “colchão de segurança” para a reativação econômica, se referindo à relação do número de casos confirmados de coronavírus e a disponibilidade de leitos no estado. A declaração foi dada durante teleconferência promovida ontem pela Câmara Americana de Comércio (Amcham). Para Zema, a atividade econômica deve voltar de forma consciente, segura e planejada, citando o programa Minas Consciente, lançado horas antes da conferência. Trata-se de um plano de auxílio para as prefeituras municipais que optarem por reabrir as atividades econômicas.





A ação disponibiliza para todas as administrações municipais do estado os protocolos para que cada tipo de atividade volte a operar com segurança, como a distância mínima entre os colaboradores e a higienização de equipamentos e lugares de uso comum. “Não quero que Minas Gerais faça uma reativação que manche o bom histórico que construímos até o momento. Continuo falando que, quem pode, que fique isolado”, afirmou o governador, se referindo à estabilidade dos novos casos (55) e óbitos (seis) diários registrada nos últimos 15 dias.





“No início, nós paramos tudo. Os prefeitos me ligavam e falavam que na cidade deles não tinha nenhum contaminado. O próprio Judiciário estabeleceu que a atribuição de abrir ou fechar é do prefeito, ele tem essa autonomia e eu concordo com ela. Tudo ocorre no município”, disse Zema. Ele argumenta que, há uma ou duas semanas, mais da metade das cidades de Minas Gerais já liberaram parcial ou totalmente as atividades econômicas e que os novos casos e óbitos por coronavírus permaneceram estáveis. “Dentro da Federação, só três estados estão melhores que Minas Gerais – Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul –, considerando a taxa de óbitos e infectados por 100 mil habitantes”, comemora.





MÁSCARAS

A lei sancionada na última sexta-feira, que determina o uso obrigatório de máscara por funcionários de todos os estabelecimentos comerciais do estado, é considerada por Zema um importante ponto para a reativação da economia. “Está consolidado que a máscara reduz em até 50% o nível de contaminação. Então, se todos usarem, seria igual ao isolamento de 50%”, defendeu.





Segundo o governador, as atividades que terão prioridade de retornar estão sendo definidas conforme uma relação que vai da concentração de trabalhadores no ambiente até o peso dessa atividade na economia. “Como em uma refinaria, onde a produção é amplamente automatizada, com poucas pessoas reunidas, e com muito retorno financeiro”, exemplificou.





Porém, na visão de Zema, outras atividades devem demorar mais a voltar à normalidade, como jogos de futebol e shows, que devem ficar para o ano que vem. “Como o vírus não vai sumir, essas aglomerações só poderiam acontecer se tiver uma vacina, o que não deve ocorrer tão cedo”, considerou. Questionado sobre o retorno do ensino superior, público e privado, à atividade presencial, o governador disse que os estudos apontam que, por ora, essa atividade continua suspensa. “As salas de aula têm 40, 50 pessoas. Lanchonetes, auditórios e corredores também são locais onde há aglomeração de pessoas. Quem sabe daqui a 30, 60, 90 dias?”, afirmou.





Quanto ao auxílio para empresas impactadas pelo coronavírus, o governador de Minas Gerais disse que a ação do estado, diferente da União, é muito limitada. “Um estado quebrado como Minas Gerais é mais limitado ainda. Mesmo assim, aderimos, junto a outros estados, à prorrogação do prazo de pagamento do Simples Nacional, que dá um alívio de três meses no caixa dessas empresas”. Zema também citou uma linha de crédito de R$ 1,1 bilhão disponibilizada pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) às micro e pequenas empresas do estado e acenou para a possibilidade de uma segunda linha de R$ 1 bilhão em maio.





“A grande ajuda vai vir do setor financeiro. O BDMG é uma fração da Caixa (Econômica Federal) e o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento). Minha grande preocupação é quanto ao desemprego. E isso cabe ao governo federal, que sabe que é melhor pagar auxílio ao trabalhador afastado do que o seguro-desemprego. Isso deixa as empresas capacitadas a retomar a produção quando isso acabar”, avaliou Zema, que considerou acertadas as medidas federais que socorreram o setor produtivo, como a redução da jornada de trabalho e do salário.





Para o governador, o impacto do coronavírus na economia deixou a Assembleia Legislativa de Minas Gerais mais consciente da necessidade das reformas da Previdência e administrativa. “Essa agenda de reformas não poderia sair da pauta porque é importantíssima. Depois da pandemia, a situação está pior, não sabemos como vamos fazer para pagar os salários dos servidores porque vamos ter uma queda expressiva na receita”, avaliou Zema, que chegou a dizer que o estado vai desmanchar literalmente. “Nós recebemos críticas como a situação de algumas estradas sem manutenção, mas não temos recursos. Estamos vendendo o almoço para jantar. Vai ser necessária a ajuda do governo federal”, afirmou.