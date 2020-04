Pouco a pouco brasileiros são resgatados no exterior. Mais três mineiros estão de volta às suas casas

(foto: Divulgação/Arquivo Pessoal) Pouco apouco, depois de muito sofrimento, incertezas e dúvidas se conseguiriam retornar ao Brasil, os brasileiros vão, pouco a pouco, retornando ao país. Muitos mineiros estão entre eles. Ontem retornaram à sua casa, os estudantes quilombolas do Vale do Rio Doce, os irmãos Isac e Isaura dos Santos Lopes, respectivamente de 27 e 20 anos, que estavam retidos na Argentina. Foram quatro dias de viagem. Na véspera, o administrador Tawler Andrade dos Santos, que estava na Venezuela. Três dias de Caracas até Ponte Nova. E o casal Eduardo Pereira de Almeida, de 55 anos, engenheiro, e Simone Faleiros de Melo, de 44, advogada, que passou 29 dias na Namíbia, depois de terem as férias interrompidas, retornará hoje ao Brasil, num voo que terá também repatriados que estavam em Moçambique e Angola. Agora, a preocupação é com os mais de 300 brasileiros que estão na França, e o casal de viajantes, André de Rezende Jardim, de 42 anos, e a mulher, Júlia Cristina Magalhães Prates, de 36, que estão no Chile. No total, segundo o Itamaraty, cerca de 16 il brasiloeiros jpa foram regastados. Existiriam, segundo estimativas, mais dois mil para serem resgatados.





Quilombolas





Um dia inesquecível para os dois quilombolas mineiros, os irmãos Isac e Isaura. Depois de praticamente dois meses longe de casa, em Córdoba, na Argentina, onde faziam um curso de espanhol, no Cepe Idiomas, eles estão a caminho de casa, num ônibus, para Guanhães, onde se encontrarão com uma amiga que irá buscá-los e levá-los até o Quilombo do Suaçuí, no Vale do Rio Doce.





A quinta-feira começou cedo, às 4h, quando os irmãos acordaram. O voo de Porto Alegre para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, partiu às 6h40. Chegaram à cidade paulista às 8h40 e embarcaram, imediatamente, no voo para Confins, aonde chegaram às 10h15.

“Nossa, como foi bom chegar aqui. Corremos, para pegar um ônibus e fomos para a rodoviária, de BH. O ônibus que saía mais cedo para nossa região, o Vale do Rio Doce, era para Guanhães. Compramos a passagem e, às 13h30 partimos, com previsão de chegar às 20h. Um alívio”, conta Isac.





Isaura lembra a agonia e a incerteza de voltar para casa. “Ficamos lá, sem saber como iríamos voltar para casa. Não tinha como. Quando falaram que haveria um ônibus, disseram que teríamos que pagar a passagem. Mas com ajuda da diretora da escola, Fátima Maria Vieira, que é brasileira, conseguimos a ajuda necessária e a passagem de ônibus até Uruguaiana. E agora estamos pertinho de casa.”





Adeus Venezuela





(foto: Divulgação/Arquivo Pessoal)



A quinta-feira foi de felicidade para o mineiro Tawler, que ontem trabalhou no escritório improvisado em sua casa, na cidade mineira de Ponte Nova, já que está em home Office. Ele é funcionário da Distribuidora Bartofil, naquela cidade.

O retorno ao Brasil, no entanto, foi uma aventura que durou três dias. Começou na segunda-feira e terminou na quarta-feira. “Nós saímos, 48 pessoas, 38 funcionários da embaixada brasileira em Caracas, e mais 10 brasileiros que estavam em viagem naquele país, num voo em avião da FAB. Nunca vi nada mais apertado que esse avião.”

Na primeira etapa da viagem, um susto. “Pousamos em Boa Vista. O avião apresentou problemas. Não levantou voo para Brasília, como estava previsto. Precisou de reparos. Fomos para um hotel e cada um teve de pagar a sua despesa”, conta Tawler.





No dia seguinte, de manhã, o voo para Brasília, apreensivo, segundo ele, por causa da pane do dia anterior. Mas foi uma viagem tranquila e o avião pousou normalmente.





“Do aeroporto de Brasília, resolvi que seria mais tranquilo tentar pegar um ônibus para BH. Peguei um táxi e fui para a rodoviária e pouco depois estava dentro de um ônibus, a caminho de casa”, diz Tawler. De BH, outro ônibus, para Ponte Nova e ele estava em casa.





A sensação de alívio, segundo Tawler, era sensação mais confortante que pode existir. “Olha, cheguei, avisei todo mundo, a minha empresa e hoje de manhã, já estava trabalhando de casa. O fim de um sofrimento.”



Alívio

De repente, o alívio. Um comunicado oficial da embaixada brasileira em Windhoek, capital da Namíbia, significou para o casal Eduardo e Simone, o fim de um martírio, de uma agonia. Enfim, eles, que são paulistas, mas que viveram em Belo Horizonte, por cerca de 10 anos, até janeiro último, vão poder voltar ao Brasil, num resgate estruturado pelo Itamaraty. Foram 29 dias no país africano, convivendo, diariamente, com a incerteza de que conseguiriam voltar ao Brasil.





“Um alívio. Vamos voltar nessa sexta-feira. Eles vão nos pegar, um veículo oficial da embaixada brasileira, no apartamento em que estamos e nos levarão para a sede do governo brasileiro aqui. De lá, iremos para o aeroporto. Tem de ser no veículo oficial, pois existe o problema de pegar estrada. O aeroporto aqui fica a 40 quilômetros da cidade. Lá, pegaremos um pequeno avião, fretado pelo governo do Brasil. Vamos para Luanda, onde pegaremos o avião que sairá de Maputo, Moçambique”, conta Eduardo.





Eduardo e Simone estarão num voo que trará de volta ao país, brasileiros que estavam em Moçambique e Angola. O voo foi contratado pelo Itamaraty junto à empresa aérea Ethiopian Airlines. A saída do avião será às 9h, de Maputo, indo para Luanda, onde a partida para São Paulo está prevista para as 13h, hora local. A previsão de pouso, no Brasil é para as 18h dessa sexta.