O Grupo Mulheres Guerreiras do HAC, Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais (ASTHEMG e SINDPROS) e outros funcionários do Hospital Alberto Cavalcanti realizaram uma homenagem nesta quarta-feira (23), na entrada do hospital, lembrando da profissional de saúde Maria Aparecida Andrade, tecnica de enfermagem do CTI do hospital, que morreu vítima do coronavírus.





protesto dos profissionais da saúde, que pediram socorro pela situação que estão passando. Na linha de frente do combate à COVID-19, os médicos, enfermeiros, tecnicos e fisioterapeutas do hosptital denunciaram a falta de EPI's (equipamento de proteção individual), de testes preventivos nos funcionários e a falta da dispensa de trabalhadores com comorbidades de suas funções, que, segundo eles, permanecem correndo riscos no hospital por parte da FHEMIG e do governo de Minas Gerais. A homenagem começou às 10h





A tecnica em enfermagem Jussara Duarte, que trabalha na CTI do HAC, mesmo setor de Maria Aparecida, relata desde quando a colega de trabalho foi diagnosticada com aCOVID-19, e posteriormente depois de seu falecimento, os funcionários do hospital têm pedido desesperadamente os testes para a FHEMIG, pois existe o risco de estarem contaminados e assintomáticos, e transmitirem o vírus para outros funcionários, pacientes e para suas familias ao chegarem em casa.





"Eu não volto mais pra casa, por que quando eu chego lá vejo meu filho mais novo e vejo meus pais mais velhos, que são do grupo de risco, e tenho muito medo de colocá-los em risco" relata Jussara que diz estar procurando outro lugar para ficar devido a sua incerteza causada pela falta de EPI's e testes.





Outra profissional da saúde, Carmisina Marta de Oliveira, conta que na unidade do hospital não era encontrado a mascara cirúrgica (ítem essencial na prevenção do coronavírus, principalmente aos medicos e enfermeiros) e teve que trazer sua própria de casa, além do uniforme, que, conforme relato deles, estão sendo lavados em casa.





O Grupo também abordou a pauta sobre a dispensa dos funcionários que possuem cormobidades que as colocam no grupo de risco. Por isso, precisam receber a licença. Sonia Alves da Silva denunciou à imprensa que pessoas com mais de 60 anos e pessoas com diabetes continuam trabalhando no hospital, e mesmo afastados da CTI, ainda correm risco de contágio.

"Me sinto desrespeitada demais, principalmente pelo documento que a FHEMIG me enviou me informando que eu estava sim apta a trabalhar, mesmo após eu enviar o laudo médico informando que eu não poderia ter contato direto com pacientes e se possível deveria ser afastada do hospital" declarou Sonia. Ela sofre de cardiopatia e ainda assim não teve sua licença aprovada, e seguiu trabalhando e se colocando em risco no hospital.





O protesto terminou com todos os participantes balançando balões brancos e prestando a homenagem a Mari Aparecida e cantando: "A cida não vai passsar, por que está dentro do meu coração", enquanto balançavam a faixa com os dizeres "existem pessoas que são eternas dentro da gente, e você, Cida, será sempre lembrada por todos nós do HAC."





*Estágiario sob supervisão do subeditor Daniel Seabra