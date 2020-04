Coronavírus: estudantes mineiros pagam caro para voltar para casa

Os irmãos Isac e Isaura dos Santos Lopes, do Quilombola do Suaçuí, no Vale do Rio Doce (foto: Arquivo Pessoal)

Final feliz para avó e neta

Kátia Mundim e a neta Giovanna, que estavam retidas em Lisboa, conseguiram retornar a Goiânia, onde agora ficarão em quarentena (foto: Arquivo pessoal)

Depois de 1.448 quilômetros, num total de 25 horas – entre ônibus e táxi, de Córdoba, na Argentina, para Porto Alegre, passando por Uruguaiana –, um tempo para descansar. Assim foi a terça-feira para dois estudantes mineiros, os irmãos Isac e Isaura dos Santos Lopes, respectivamente de 27 e 20 anos,Tão logo chegaram a Porto Alegre, Isac e Isaura foram direto para o Aeroporto Salgado Filho. “Estávamos muito cansados, mas tínhamos o objetivo de conseguir voltar o mais rápido possível para casa. Olhamos passagens, já que o acordo feito com o consulado brasileiro em Córdoba era de que ao chegarmos ao Brasil estaríamos por nossa conta”, diz Isac.Ao percorrerem os guichês das companhias aéreas, uma surpresa negativa: o preço das passagens.. Para quinta, R$ 1.200 – e essa foi a escolha, segundo Isac.“É o que podemos pagar. Então, sairemos para São Paulo na quinta-feira bem cedo, e dará tempo para chegarmos a BH ainda na quinta. De Confins, iremos para a rodoviária onde pegaremos o ônibus para Coluna.” A previsão de desembarque em Confins é às 10h15.Do aeroporto, Isac e Isaura foram para uma pousada, para descansar. “A viagem de Uruguaiana para Porto Alegre foi tranquila. Melhor que a da Argentina para Uruguaiana, que foi longa, de ônibus. Agora, de carro, foi mais fácil”, conta Isac.A aposentada Kátia Mundim, de 58 anos, e a neta Giovanna, de 12,(escala do voo que fariam para Paris, onde Kátia reencontraria as filhas, Marcella e Juliana, mãe de Giovanna), chegaram em casa, em Goiânia. Agora, ficarão em quarentena.A viagem começou no sábado, quando vó e neta conseguiram vaga num. Desembarcaram em São Paulo, onde permaneceram por dois dias, para esperar o voo para a capital de Goiás.Para Kátia, que é de família mineira (do Triângulo), foi o fim de uma agonia, pois ela, que estavam por terminar. “Quando desembarque aqui, minha irmã já tinha providenciado os remédios. Estava com eles na mão. Ela procurou meu médico, que aviou uma nova receita.”Os dois dias em São Paulo, segundo Kátia, não foram ruins, pelo contrário. “O pai da Giovanna, Ian Cavalcanti, alugou uma casa pra gente ficar por dois dias. Foi muito bom, pois sabíamos que estávamos no Brasil.”Ela, no entanto não está tranquila como pretendia: “Ainda tem o problema da minha filha, Juliana, que está em Paris, Ela trabalhava lá, mas perdeu o emprego. Só vou ficar tranquila quando ela voltar para casa. O problema é que ainda não existe qualquer definição para a repatriação de brasileiros que estão na França”.