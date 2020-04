Aglomeração, som alto, lixo e gritaria: moradores de Santa Luzia denunciam festas em sítios

Moradores encontraram muito lixo espalhados nas ruas após festas nos sítios alugados para fins de semana e feriados (foto: Arquivo Pessoal)

Ficar em casa,. São muitas as determinações das autoridades municipais para evitar o contágio do novo coronavirus, mas, deixando transparecer que está de férias, e não em isolamento social para afastar a COVID-19. Nesse cenário de "descontração, com muita gente", vários sítios no Bairro Recreios Bonanza, em Santa Luzia, na Grande BH, sediaram festas que vararam a madrugada no fim de semana (18 e 19). O receio dos moradores, que acionaram a Polícia Militar, é que a dose se repita amanhã, feriado de 21 de Abril."Oaos montes na calçada", disse um morador do bairro, que fica a quatro quilômetros do Centro da cidade.Pelos grupos de Whatsapp, os residentes do Bonanza trocaram informações. Um deles postou: "É impressionante como o brasileiro se opõe à lei de forma descarada e irresponsável. Em período de quarentena, o proprietário do sítio situado na Rua Amapá, número 290, continua a locá-lo. A noite inteira foi um som absurdo. Agora pela manhã (domingo, 19), a farra continua, com várias pessoas, muitas crianças, inclusive. Não respeitam nada, mesmo com decreto municipal em vigor".Segundo a assessoria da Polícia Militar,. Em caso de novas, com aglomerações, os moradores devem ligar para o número 190 ou diretamente para a Companhia da PM na cidade: 3641-2226.