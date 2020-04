Fiat confirma importação da carga de 10 toneladas de EPIs contra coronavírus que chegou a Confins

(foto: Aeroméxico/Divulgação)



A Fiat Chrysler Automobiles, conglomerado industrial que reúne as marcas Fiat e Chrysler, confirmou ao Estado de Minas ser a proprietária dopandemia de coronavírus, que desembarcou no aeroporto de Confins nesse domingo (19). , conglomerado industrial que reúne as marcas Fiat e Chrysler, confirmou aoser a proprietária do carregamento de 10 toneladas de equipamentos de proteção individual (EPIs) e outros insumos para enfrentamento dade, que desembarcou nonesse domingo (19).





12:54 - 01/04/2020 Coronavírus: Aeroporto de Confins fecha parcialmente mais um terminal máscaras sanitárias. O mesmo voo trouxe também equipamentos de segurança, indústria automotiva e mineração. A montadora, no entanto, não informou com que finalidade adquiriu os produtos, nem deu detalhes sobre o conteúdo da carga. A BH Airport, concessionária que administra o terminal, afirma que a maior parte da mercadoria é composta por. O mesmo voo trouxe também equipamentos de segurança, indústria automotiva e mineração.





Ainda segundo a BH Airport, o material veio de Xangai, na China, transportado por um jato da companhia Aeroméxico. A aeronave fez uma parada no México e chegou por volta de 9h20 no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.





A importação pode ser uma pista de que a Fiat pretende adotar postura semelhante à da Vale. No mês passado, a mineradora anunciou a compra de 5 milhões de kits de testes rápidos da COVID-19, que seriam doados ao governo brasileiro. A empresa também comprou óculos, luvas e máscaras para doar a médicos e enfermeiros no Brasil - remessa que também foi negociada com os chineses.





Segundo a companhia, estes últimos insumos chegaram ao terminal de Confins no fim da tarde deste domingo (19). Trata-se de 1,25 milhão de máscara N95, a mais indicada para uso em ambientes contaminados pelo vírus; 1,5 milhão de máscaras cirúrgicas descartáveis, além de mais de 1 milhão de kits de testes rápidos.





A mineradora informou já ter repassado ao Ministério da Saúde outros 12,7 milhões equipamentos de proteção individual e 3,5 milhões de kits de teste rápidos.