Máscaras para todos e controle no acesso: estabelecimentos tentam se adequar ao novo decreto municipal

Supermercados já usam proteção para evitar contato direto entre funcionários e consumidores (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

As novas medidas adotadas pela prefeitura de Belo Horizonte no combate ao coronavírus obrigarão os estabelecimentos a limitar a entrada de clientes para evitar a aglomeração de pessoas. A partir de desta quarta-feira (22), supermercados, padarias, açougues e hortifrutis terão de cumprir o novo decreto municipal 17.332 para evitar tumultos no interior dos estabelecimentos.

Além disso, funcionários e consumidores terão que obrigatoriamente usar máscaras de proteção. Várias lojas da cidade já vinha adotando o uso do álcool em gel logo na entrada e de uma proteção de acrílico para os trabalhadores, evitando o contato direto com os clientes. Além disso, outras empresas demarcaram o distanciamento (maior que 1 metro) que cada pessoa ficará uma da outra no acesso aos caixas.





A Associação Mineira de Supermercados (Amis) já divulgou comunicado à série de empresários na cidade para se adaptarem o quanto antes às normas. Os estabelecimentos que descumprirem as normas correm o risco de perder o alvará de funcionamento. Da mesma forma que vem ocorrendo nas praças públicas onde há prática de atividades físicas e também nos demais comércios não essenciais, a Guarda Municipal fará vigilância para que as lojas cumpram as regras à risca.





O maior desafio é que todas as lojas se habituem à nova determinação da prefeitura, já que há enorme possibilidade de formação de filas e tumultos no acesso aos estabelecimentos. De acordo com a PBH, as lojas deverão afixar cartazes informativos sobre a forma de uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo no interior e devem impedir a entrada de consumidores que não estiverem com a proteção.





Outro item do decreto é que os supermercados devem permitir apenas uma pessoa a cada 13 metros quadrados de área de venda. E também será permitido somente o acesso de um adulto por compra na loja, sem permissão da presença de crianças no local.

A PBH também aconselha que a entrada de clientes deverá ser controlada por uma das seguintes formas: método eletrônico, entrega de cartão numerado na entrada devidamente higienizado com álcool em gel ou produto similar ou qualquer outro procedimento equivalente que garanta o controle de circulação de pessoas.





Dono da rede de supermercados Verdemar, o presidente da Amis, Alexandre Poni, se mostra preocupado com o novo cenário na capital mineira: “Além da nossa equipe que trabalha diariamente, a gente vai ter que fazer essa conta, estipular o número de clientes na entrada. Vemos essa medida com certa apreensão, realmente”.





Ele aconselha os clientes a evitarem os horários com maior fluxo de pessoas nas lojas: “Faço apelo à população que divida em horários alternativos para vir comprar no supermercado. Na maioria das vezes, o movimento maior é no horário de pico, que geralmente é entre 17h e 20h”.