(foto: Prefeitura Municipal de Viçosa/Divulgação )

A cidade de Viçosa, na Zona da Mata Mineira, radicalizará ainda mais as medidas de segurança para evitar a proliferação do coronavírus. Depois de reunião com o Ministério Público, a prefeitura vai liberar a entrada de moradores de municípios vizinhos somente para trabalho ou casos médicos. Desta forma, a cidade controlará o acesso de pessoas que, de certa forma, tem vínculos menores. A cidade dena Zona da Mata Mineiraradicalizará ainda mais as medidas de segurança para evitar a proliferação do. Depois de reunião com o Ministério Público, a prefeitura vai liberar a entrada de moradores de municípios vizinhos somente para trabalho ou casos médicos. Desta forma, a cidade controlará o acesso de pessoas que, de certa forma, tem vínculos menores.









Ainda que Viçosa tenha criado medidas mais enérgicas, a prefeitura espera que os municípios vizinhos também possam controlar o acesso. O prefeito Ângelo Chequer (PSDB) acredita que as medidas que os municípios vizinhos tomarem para impedir a contaminação pelo coronavírus são de extrema importância. “A partir de quarta (22), receberemos muitos profissionais que moram nas cidades vizinhas e trabalham nos comércios de Viçosa. Se nossos municípios vizinhos não protegerem sua população contra a infecção, teremos que voltar atrás nessa decisão”





Nesta semana, o município prolongou por mais 10 dias as medidas de restrição de comércio e serviços na cidade, decretando o fechamento dos estabelecimentos de serviços considerados não-essenciais. O comércio que está habilitado a funcionar deve continuar seguindo as normas dde mie higienização para evitar pagamento de multa e cassação de alvará. A prefeitura criou regras mais rígidas para transporte de mercadorias dentro do município, itens de necessidade básica e delivery.