Sem máscaras e em grupos, corredores saem às ruas de BH

Moradores fazem caminhada pelas ruas da cidade, desrespeitando orientações básicas de profissionais de saúde (foto: Edésio Ferreira/em/d.a press)

"Eu não tenho medo. Sou uma pessoa saudável. E sou instruído, eu estudei. Tem muita mentira sobre o coronavírus. Querem destruir o país. É molecagem", afirma Israel Gomes, de 80 anos.





Contrariando as orientações das autoridades sanitárias, o aposentado se exercitava na manhã deste domingo (19) nos aparelhos da academia popular, instalados na Avenida José Cândido da Silveira, Região Nordeste da capital. Não usava máscara e disse não ter tomado o cuidado de ao menos desinfetar a superfície das máquinas com álcool em gel.









O movimento nas principais vias da cidade utilizadas para essas práticas era moderado, sem grandes aglomerações. Quem se arriscava, no entanto, ignorava recomendações básicas de profissionais de saúde para evitar o contágio pela COVID-19, como não sair em grupo e respeitar a distância mínima de 1,5 metro entre um pedestre e outro.





Na Avenida José Cândido da Silveira, que costuma ficar cheia nos fins de semana, a Guarda Municipal monitorava o movimento.





"A gente está aqui de olho na formação de aglomerações e, na medida do possível, orienta os cidadãos a manterem distância uns dos outros durante a corrida, evitar toques e o uso dos aparelhos da avenida, mas não podemos coagir ninguém. Essa aqui é uma via pública, usada também para trânsito, não é uma pista de caminhada. Se fosse, estaria fechada. Então, precisamos contar com o bom senso de cada um", afirmou o guarda municipal Washington Reis.





Na Via 240, próximo ao Bairro Providência, corredores se exercitavam em duplas e até em trios, frequentemente sem máscara. Muitos não demonstravam constrangimento diante das câmeras do Estado de Minas. "Filma nós aí!", gritou um grupo de amigas ao ver o repórter fotográfico.





Outros se justificavam. "Eu vim de máscara, viu? Está aqui no meu bolso!", disse o técnico de informática Wanderson Fernandes.





A Avenida Silva Lobo, na altura do Bairro Prado, Região Oeste da cidade, era o ponto mais vazio entre os visitados pela reportagem. Sem máscaras, as pessoas apertavam o passo para evitar entrevistas. Uma idosa chegou a se aproximar. "Você é da imprensa? Só pra te avisar: não quero que me filmem", alertou.