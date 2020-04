Coronavírus: Festa com 50 pessoas ignora isolamento e termina em tiroteio com morte

Festa no Bairro Palmital reuniu 50 pessoas em plena pandemia e acabou em tiroteio com um morto (foto: Reprodução/Google Streetview)

Em plena pandemia com a vigência do isolamento social para prevenir a disseminação da COVID-19, uma festa em Lagoa Santa, na Grande BH, aglomerou mais de 50 pessoas ao som de funk e pagode. Uma briga generalizada começou motivada por ciúmes e terminou em tiroteio com um morto e quatro feridos.O crime ocorreu por volta das 2h deste domingo (19), num sítio do Bairro Palmital 2, a cerca de 6 quilômetros do centro da cidade da Grande BH. O proprietário do sítio é homem de 30 anos, de identidade não divulgada. Ele foi preso por alterar a cena do crime e os suspeitos de terem participado do tiroteio ainda são procurados pela polícia.De acordo com informações da Polícia Militar, a discussão que levou ao confronto generalizado entre os participantes da festa se deu devido a ciúmes de por causa de uma mulher. Não se sabe ainda ao certo quantas pessoas recorreram a armas de fogo, mas vários disparos ocorreram e chegaram a atingir cinco pessoas.Um dos baleados foi o jovem Guilherme Augusto Teixeira, de 20 anos, que foi levado para a Santa Casa de Lagoa Santa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Além dele, os disparos atingiram também três homens e uma mulher, todos levados para a mesma unidade de saúde.A prisão do dono do sítio, de 30 anos, que até o momento não se tem comprovação de envolvimento direto ou indireto nos crimes, se deu porque quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local do homicídio e das tentativas de homicídio, ele estava com uma mangueira lavando a cena do crime, o que é considerado crime por dificultar o trabalho pericial e as investigações. Os suspeitos seguem sendo procurados.