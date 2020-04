Comemoração pela internet

Prefeito de Tiradentes preparava comemoração especial para este ano, o último do seu mandato, mas o agravamento da pandemia de coronavírus impediu (foto: ARTES VERTENTES/DIVULGAÇÃO)

Uma das principais opções de turismo do estado, Tiradentes viverá momento atípico na terça-feira, quando homenageará o mártir da Inconfidência Mineira. Por causa do isolamento social provocado pela expansão do coronavírus, a cidade celebrará o dia da morte de Tiradentes de forma inédita. Com o cancelamento das festividades, o momento cívico, execução do Hino Nacional e hasteamento de bandeiras será transmitido ao vivo pelas redes sociais, sem a presença de público.





O evento é um dos principais no calendário do município, de pouco mais de 7 mil habitantes, localizada no Campo das Vertentes. Para evitar aglomeração de pessoas, a celebração será restrita a algumas autoridades da cidade, que farão breve homenagem a Joaquim José da Silva Xavier (1746-1792), símbolo da luta contra o domínio português, que foi julgado e enforcado no Rio de Janeiro. O município já havia cancelado outras festas importantes, como a semana santa, o Festival Foto em Pauta (fotografia), o Tiradentes em Cena (artes cênicas) e o Trem Bier Festival (cervejas artesanais).





Alguns eventos serão mantidos na terça-feira, como a execução dos hinos Nacional e de Tiradentes e o acendimento da chama da liberdade, que ficará na Casa Padre Toledo, onde foi realizada a primeira reunião da Inconfidência Mineira, em 1788.





Festa frustrada

O prefeito Zé Antônio do Pacu (PSDB) afirmou que a cidade pretendia organizar cerimônia com várias atrações, mantendo a tradição na cidade: “Estávamos preparando grande festa em nosso último ano de administração. Haveria um desfile com a participação das crianças, da Polícia Militar e do Exército. Vínhamos fazendo campanhas para que as pessoas comparecessem ao evento e, principalmente, levassem as crianças para que elas pudessem zelar melhor pela nossa pátria”. O chefe do Executivo pede que as pessoas sigam a determinação das autoridades de saúde: “Lamentamos muito que o evento seja dessa forma. Mas pedimos às pessoas que fiquem em casa e nos acompanhem pela internet para evitar a propagação do coronavírus”.





Com atividade voltada essencialmente para o turismo, Tiradentes fechou as portas para pessoas de outras cidades para evitar o contágio pelo coronavírus. Vários hotéis e restaurantes paralisaram suas atividades, o que afetou a economia local. Segundo a asociação empresarial da cidade, pelo menos 80% dos cerca de mil empresários terão problemas para arcar com salários e despesas durante a pandemia.