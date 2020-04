Terapia online: mineiro cria plataforma em que cada sessão paga gera outra de cunho social

Psicanalista e psicólogo Matheus Costa dos Santo, de 32 anos, foi o idealizador da plataforma (foto: Eduardo Pacheco/ divulgação )

, uma é doada para um. Esse é objetivo do Escuta Aqui, plataforma criada pelo psicanalista e psicólogo belo-horizontino Matheus Costa dos Santo, de 32 anos.A ideia éon-line, e aproveitar paraa cada sessão paga, consulta para quem não tem condições para isso. Todos os psicólogos que fazem parte do projeto estão cadastrados no e-Psi, do Conselho Federal de Psicologia, que"Eu vi sentido na minha vida ajudar pessoas a verem sentido na delas. Com esse propósito que resolvi criar o Escuta Aqui. Uma coisa que sempre me incomodou desde que comecei a psicologia,foi o fato de a psicoterapia tradicional ser considerada algo de 'luxo' no Brasil. E acredito muito que oportunidade e acesso são coisas bem diferentes. Por outro lado, muitos conhecidos que poderiam pagar por uma sessão, estavam enfrentando desafios emocionais que muitas vezes não era presente ou foi amplificado com o isolamento", relatou ele.Por meio de uma conversa com uma amiga da mesma área, Matheus se deu conta de que, com as medidas de isolamento social, o atendimento aos pacientes estava ficando difícil. Isso porque a quantidade de pacientes tinha diminuído bastante. "Resolvi perguntar pra outros e a resposta foi comum quanto a isso", contou. Diante disso, Matheus decidiu criar o Escuta Aqui O especialista garante: a psicoterapia on-line é uma prática reconhecida peloe, sim,. Mas, ressalta que faz parte da cura o desejo de ser curado. "Isso serve tanto para o on-line quanto presencial", acrescentou.Matheus explica que as, por ferramentas que atendem a protocolos internacionais de segurança. Eventualmente, também, os acolhimentos poderão ser feitos por ligação tradicional ou mensagens de texto - caso o acesso esteja remoto não esteja disponível no momento."O ideal é sempre o paciente buscar um ambiente que tenha sigilo, ter uma boa conexão à internet, seja pelo computador ou celular, e estar de forma genuína, naquele momento, com menos distração possível", disse.De acordo com o especialista, foi preciso se isolar para percebermos o quanto estávamos isolados, e basicamente o que nos fez isolar é o que faz nos aproximar. "Quanto tempo já perdemos em mesas de jantares vidrados no celular e nem lá e nem cá, quantos abraços que demos no automático, hoje é o que mais estamos esperando voltar. O isolamento social escancara o olhar pra si", aponta. Mas, com isso, as vulnerabilidades das pessoas aparecem e para os que já estavam acostumados em vê-las, elas surgem mais e para quem não tava, elas assustam.Portanto, isso deverá ser. Ele afirma que o tempo de isolamento social é um tempo demuita coisa. E é justamente nisso que a terapia vai ajudar. "Pessoas que começaram a lidar com sintomas de ansiedade, problemas no relacionamento ou simplesmente a angústia da ausência do outro. Essencialmente somos reconhecidos pelo outro, e a importância de sentir o outro nesse momento é grande, seja pela escuta, pelo olhar, pela leitura, isso nunca teve tanta importância", afirma.E, segundo o, o melhor momento para procurar ajuda é agora. "Por muito tempo o senso comum colocou a psicoterapia como algo apenas para quem estava com algum sofrimento mental. Em décadas passadas, as pessoas tinham vergonha de dizer que fazia terapia. Quantas vezes escutei: "eu não preciso de psicólogo, isso é coisa de doido". Mas, de acordo com ele, esse cenário tem mudado um pouco, mas o caminho é longo.Portanto, o especialista indica que mesmo que aparentemente "você não precise",. "Por outro lado, se você já vem sentindo sintomas de ansiedade, stress, angústia e por aí vai, esse é o momento também. Nunca ouvi dizer de alguém que se arrependeu de fazer terapia", acrescentou.. Todos os psicólogos que fazem parte do projeto têm o cadastro no e-Psi, do Conselho Federal de Psicologia, que certifica o psicólogo para atendimento on-line."Para os interessados que queiram uma ajuda, disponibilizamos um profissional da Psicologia para essa orientação prévia de qual é a melhor sequência de tratamento para aquela pessoa", informou o especialista e idealizador do projeto.O valor é acordado individualmente, mas em média os acordos são depor mês para sessões semanais epor mês para sessões quinzenais. A plataforma cobra uma taxa pela intermediação.A cada sessão paga, o projeto doa outra para o atendimento social. Todos os atendimentos sociais são destinados a. Para esses projetos, há uma área no site para que possam cadastrar."O atendimento gratuito é suspendido em caso de recorrência de ausências não justificadas. As pessoas de baixa renda podem se cadastrar, mas o ideal é que seja pertencente à algum projeto social já cadastrado. Se o que ela pertence não for, é só pedir pro responsável entrar em contato", acrescentou.Para os psicólogos fazerem parte do projeto, eles deverão se cadastrar no e-Psi, do Conselho Federal de Psicologia, que certifica o psicólogo para atendimento on-line. Após isso ele pode se cadastrar no www.escutaaqui.com o credenciamento acontecerá de acordo com a demanda de atendimento."Temos psicólogos de várias abordagens e todas são bem vindas", informou. A plataforma cobra uma taxa pela intermediação. "É importante lembrar, que, o psicólogo que cadastrar tem que nos informar qual a possibilidade de horário dele para o atendimento social gratuito", acrescentou.