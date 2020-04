Uso obrigatório de máscaras começa a valer nesta sexta-feira em BH; infectologista aponta caminho

Kalil adiantou que, a partir desta sexta-feira, a população de Belo Horizonte será obrigada a usar máscaras (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Alexandre Kalil (PSD), em entrevista coletiva nesta semana, a população de Belo Horizonte deverá começar a usar máscaras nesta sexta-feira. O texto, a ser publicado no Diário Oficial do Município (DOM), vai conter detalhes técnicos sobre as medidas a serem adotadas pelas pessoas e pelas autoridades, em caso de orientações e penalidades. Como adiantado pelo prefeito(PSD), em entrevista coletiva nesta semana, a população dedeverá começar a usarnesta sexta-feira. O texto, a ser publicado no Diário Oficial do Município (DOM), vai conter detalhes técnicos sobre as medidas a serem adotadas pelas pessoas e pelas autoridades, em caso de orientações e penalidades.













De acordo com o infectologista e membro do comitê criado para enfrentamento da pandemia em Belo Horizonte, Carlos Starling, as medidas seguem critérios técnicos e científicos para serem implementadas gradativamente e, depois, serem retiradas para que a cidade garanta segurança em uma recuperação econômica.





“As máscaras vêm num contexto de uma série de medidas para, depois, se fazer uma flexibilização orientada. Não podemos ter uma desmobilização irresponsável”, pontua.

Segundo o infectologista Carlos Starling, "epidemia não se resolve no %u2018sprint%u2019, e sim como uma maratona. Tem que ir dosando seu esforço" (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Starling ressalta que as decisões da prefeitura se mostraram acertadas até o momento. “Belo Horizonte está indo muito bem no isolamento social. Se olharmos os números, você vai perceber que o esforço da população está sendo compensado. Não podemos relaxar. O vírus está circulando e não chegamos no pico ainda. Precisamos de ter um achatamento dessa curva para que as medidas preventivas sigam sendo implementadas com conhecimento científico e as estratégias de flexibilização também”, complementa.





O infectologista também ressaltou que as regras não devem ser abrandadas num período próximo e pediu entendimento à população e empatia para proteger uns aos outros. “Epidemia não se resolve no ‘sprint’, e sim como uma maratona. Tem que ir dosando seu esforço. As medidas tem lógica e lastro técnico e vão sendo tomadas a conta gotas. A estratégia é um indivíduo proteger o outro. O objetivo é ter menos mortes. Tendo menos mortes, temos capacidade de reagir melhor economicamente”, ponderou









Nesta semana, o Estado de Minas foi às ruas ouvir a população sobre o decreto . Para muitos, a medida é essencial para proteger a saúde. Outros apontam preços e escassez do acessório como entrave e cobram distribuição gratuita