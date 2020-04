Morte pelo coronavírus em Belmiro Braga é a terceira da Zona da Mata

(foto: Prefeitura de Belmiro Braga/Divulgação)

A cidade de Belmiro Braga (MG) registrou o terceiro caso de morte por coronavírus (COVID-19) na Zona da Mata. O óbito foi divulgado no boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, publicado nesta quinta-feira (16).



O óbito ocorreu em 3 de abril e refere-se a uma mulher de 76 anos. A idosa apresentava comorbidades como hipertensão, diabetes e tinha histórico como fumante.



O secretário de Saúde, Jardel de Souza, informou que após passar mal – com sintomas de gripe e dificuldade respiratória – a idosa foi encaminhada para uma UPA, na cidade vizinha de Juiz de Fora, em 29 de março. Dois dias depois, ela foi internada no Hospital Regional Dr. João Penido, no mesmo município.



O secretário explica que a paciente morava em uma vila de cinco casas – com aproximadamente 20 moradores – e trabalhava em Juiz de Fora.



Todas as pessoas que tiveram contato com a paciente foram monitoradas e cumpriram isolamento por, no mínimo, 10 dias. A mulher era casada e o marido, de 78 anos, não apresentou sintomas.

Apesar de não apresentar nenhum caso suspeito de COVID-19, por precaução, Belmiro Braga já cumpre decreto de isolamento social desde o dia 18 de março. As aulas na rede de ensino estão suspensas e o comércio está fechado.



O pequeno município tem 3.403 habitantes e está localizado a cerca de 40 Km de Juiz de Fora, onde ocorreram os outros dois óbitos.