Vacina contra gripe: 2ª fase da campanha inclui policiais e caminhoneiros; veja como se imunizar

Vacinação contra gripe movimenta Centro de Saúde Carlos Chagas, no Bairro Santa Efigênia, nesta quinta (16). (foto: Leandro Couri/EM/ D.A Press)

A movimentação em centros de saúde, associações e escolas municipais de Belo Horizonte começou cedo nesta quinta-feira (16) - reflexo do início da segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra gripe. A movimentação em centros de saúde, associações e escolas municipais de Belo Horizonte começou cedo nesta quinta-feira (16) - reflexo do início dada





SAIBA MAIS 11:36 - 30/03/2020 Coronavírus: filas de vacinação e de banco se encontram em Venda Nova

09:59 - 27/03/2020 Filas para vacinação na Araújo ocupam quarteirão e idosos reclamam: 'Ficamos expostos' coronavírus e outros grupos vulneráveis, público estimado pela Secretaria Municipal de Saúde em 290 mil pessoas, entre as quais: Depois dos idosos e dos servidores da saúde, a ação mira mais 5 categorias profissionais consideradas mais expostas à infecção pelo novoe outros grupos vulneráveis, público estimado pela Secretaria Municipal de Saúde em 290 mil pessoas, entre as quais:





caminhoneiros

motoristas de transporte coletivo

profissionais das forças de segurança e salvamento,

pessoas com doenças crônicas

funcionários do sistema prisional

indígenas

adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

portuários

detentos

A vacina contra o Influenza - nome genérico do vírus da gripe - não evita a infecção pela doença. A imunização em massa, no entanto, é recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) porque facilita a detecção da COVID-19, uma vez que os sintomas das duas enfermidades são semelhantes. O diagnóstico, no caso, se dá por eliminação. Proteger a população contra a gripe também ajuda a aliviar o sistema de saúde - neste momento, mobilizado para o enfrentamento do surto global.





No Centro de Saúde Carlos Chagas, situado no bairro Santa Efigênia, Região Leste da capital, o atendimento por volta das 11h era tranquilo, sem filas. A vacinação está disponível em outras 151 Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de 31 pontos extras espalhados pela capital, entre igrejas, associações comunitárias, escolas e creches. A maior oferta de postos visa evitar aglomerações. A lista completa de endereços pode se conferida online





No caso dos detentos, a dose será aplicada na própria unidade em que eles cumprem pena por uma equipe itinerante de profissionais.





Profissionais do volante

Autoridades sanitárias das três esferas de governo têm reforçado a necessidade de imunização motoristas de coletivos e caminhoneiros - trabalhadores que precisam circular de forma intensa dentro das cidades e pelas estradas do país, o que aumenta as chances de propagação e contaminação pelo vírus.





Segundo Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Carga e Bens do Estado de Minas Gerais (Fetac-MG), há cerca de 184 mil desses transportadores em Minas. Para ter direito à imunização, a categoria deve se apresentar aos centros de saúde munida de um documento que comprove a atividade. Serão aceitos:





carteira-sócio do sindicato da categoria

contracheque com documento de identidade

declarações dos serviços de atuação

carteira de trabalho

crachá funcional





Os motoristas transporte público, por sua vez, podem utilizar:

carteira de trabalho

contracheque com documento de identidade

carteira de sócio do sindicato

carteira de habilitação (categorias D ou E)

crachá funcional.





Calendário

A segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação vai até 8 de maio. O terceiro e último ciclo terá início um dia depois, em 9 de maio, focado em crianças de 6 meses a 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, mães no pós-parto e pessoas com deficiência. Na primeira etapa, 92% dos idosos e 86% dos servidores da saúde, público da ação, foram imunizados.