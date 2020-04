Guarda Municipal fiscaliza e fecha comércios no centro

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

A guarda municipal esta nas ruas da capital mineira parae fazer cumprir as novas diretrizes do decreto do prefeito Alexandre Kalil. A reportagem do jornal Estado de Minas flagrou uma guarniçãoa Loja do Barbeiro da Rua Sao Paulo, esquina com Rua dos Caetes, que so pode realizar vendas pelo sistema de delivery.