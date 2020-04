Detentos produzem máscaras

Detentos do sistema penitenciário de Minas Gerais já produziram 104 mil máscaras cirúrgicas desde o último dia 24. As mercadorias são destinadas às forças de segurança, secretarias municipais de Saúde, hospitais, servidores e custodiados do sistema prisional. Ao todo, são 350 detentos trabalhando na fabricação. A meta do governo é de que eles atinjam produção diária de 22 mil itens – atualmente a média é de 4,72 mil por dia.





No entanto, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que a tendência é de que esse cálculo aumente nos próximos dias, à medida que os detentos vão ganhando mais experiência na costura. Ontem, por exemplo, foram produzidas 16.743 máscaras. Além disso, a pasta frisa que a fabricação começou em datas diferentes em cada unidade.





Cada detento produz 13,5 máscaras diariamente. Segundo a secretaria, são ao todo 170 máquinas distribuídas em 30 unidades prisionais do estado. Com o trabalho, os presos têm a pena reduzida – cada três dias trabalhados significam um a menos da condenação.





A pasta estadual também informou que, no início de abril, o governo comprou 165 mil metros de tecido TNT – antes o material era oriundo de doações. A quantidade é suficiente para a fabricação de cerca de 2 milhões de máscaras. Considerando que a média diária de produção é de 4,72 mil máscaras, a administração pública só conseguirá usar todo o tecido em 2021. No entanto, caso a meta de 22 mil itens por dia seja atingida, o governo conseguirá os dois milhões de máscaras ainda em julho.





Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quatro unidades prisionais participam da produção de máscaras até o momento. Uma delas é o Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem. Na unidade, 45 detentos trabalham em 17 máquinas. Conforme o governo, eles têm entregado entre 1 mil e 2 mil máscaras diariamente. Antes dos trabalhos, os presos do complexo passam por reuniões de preparação, em que são discutidas normas de higiene, desinfecção dos materiais e uso dos equipamentos de proteção individual.





O uniforme usado na fabricação é distinto daquele dos pavilhões e higienizado a cada expediente. Em Ponte Nova, na Zona da Mata, 13 internos cortam, montam, costuram e esterilizam uma média de 700 máscaras por dia. Nesse caso, a média diária por detento é de 54 máscaras, número bem maior do que a média geral.





Os produtos que saem do complexo são destinados a dois hospitais do município, Arnaldo Gavazza Filho e Nossa Senhora das Dores. De acordo com a Sejusp, essa discrepância entre as médias de produção por detentos é natural, uma vez que cada unidade tem seu ritmo e algumas, inclusive, já trabalhavam com costura. O Centro Socioeducativo de Sete Lagoas, na Região Central, que custodia adolescentes que cometeram atos infracionais, recebeu quatro máquinas para fabricação das máscaras Por lá, a estimativa inicial é de que se produzam 150 itens por dia.





NEVES

O presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, é uma das unidades do programa. A produção começou no último dia 7 e, segundo a diretora de atendimento e ressocialização, Michelle Lopes, já são produzidas 1,5 mil máscaras por dia. A expectativa é de que os 17 detentos que fazem a produção entreguem 10,5 mil máscaras nesta semana.





“A gente já tinha parceria externa para costuras. Como com a COVID-19 não pode ter contato externo, os presos estavam ociosos. Montamos equipe de 17 detentos com 10 máquinas e temos intenção de aumentar, mas faltam máquinas”, conta.





* Estagiário sob supervisão de Paulo Nogueira