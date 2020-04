Moradores de Sabará recebem máscaras de proteção contra o coronavírus

Como forma de combater o novo coronavírus, a população de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebeu máscaras de proteção nesta quarta-feira (15). A distribuição foi feita pela Prefeitura Municipal, em parceria com a Guarda Municipal e a Polícia Militar.

A açãoque esteja em locais de, como filas de bancos, lotéricas, farmácias e supermercados. A medida da prefeituradistribuir as máscaras em todas as regiões do município ao longo dos próximos dias.