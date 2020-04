Secretária diz que escolas estaduais serão abertas apenas para atividades de manutenção

Segundo a secretária Júlia Sant'Anna, serviços de manutenção das escolas só serão feitos após garantias de proteção aos trabalhadores. (foto: Willian Dias/ALMG)

Durante reunião com deputados estaduais, na Assembleia Legislativa , nesta quarta-feira, a, Júlia Sant’Anna, detalhou asda deliberação que determinou o retorno ao trabalho de parte dos servidores da rede estadual de ensino . Profissionais como os auxiliares de serviços básicos, que precisam desempenhar suas atividades presencialmente, irão às escolas em regime de escala mínima para atuar na conservação e limpeza dos imóveis.





Segundo ela, as instituições de ensino só serão abertas para a realização dos serviços essenciais após a(EPIs) aos trabalhadores.. As atividades que serão feitas são excepcionais, de manutenção predial, garantindo os padrões de isolamento social difundidos pela secretaria de Saúde”, destacou, dizendo que as atividades de manutenção das escolas são essenciais, inclusive, para evitar novos riscos epidemiológicos, como a dengue.

De acordo com Júlia, a escala de trabalho presencial será elaborada pelos gestores das unidades de ensino. “O escalonamento deve ser feito por diretores, evitando grandes deslocamentos”, pontuou, em referência aos servidores que necessitam do transporte público para se dirigir aos locais de trabalho.

Deliberação

Na última quinta-feira (9), o governo estadual publicou deliberação que coloca a educação ao lado da saúde e da segurança pública no rol de serviços essenciais fornecidos pelo estado. A medida determina teletrabalho aos servidores que podem optar por tal modalidade, como é o caso dos professores.



Os parlamentares fizeram os questionamentos à secretária por videoconferência. No plenário da Assembleia, além de Júlia Sant'Anna e o presidente do Parlamento, Agostinho Patrus (PV), apenas a deputada Beatriz Cerqueira (PT), que lidera a Comissão de Educação da Casa.