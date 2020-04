Hospital Risoleta Neves revela que 50 dos seus profissionais de saúde foram infectados pelo coronavírus

Novo coronavírus foi detectado em 50 dos 327 trabalhadores do hospital; número representa 15,29% do total (foto: UFMG/divulgação) Hospital Risoleta Neves, na Região Norte da capital, foram detectados 50 casos da doença entre os profissionais da unidade. Para salvar vidas, eles correm o risco de contrair a doença que apavora o mundo. Trabalhadores da área de saúde em Belo Horizonte, principalmente médicos, tornam-se vulneráveis à COVID-19, causada pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira pelo, na Região Norte da capital, foram detectados





Os dados do boletim emitido pelo Hospital Risoleta Neves, vinculado à Fundação de Desenvolvimento à Pesquisa (Fundep) da Universidade Federal de Minas Gerais, referem-se ao período de 25 de fevereiro a 14 de abril. Do total de 327 trabalhadores, dos quais não foram divulgados gênero e idade, o novo coronavírus foi detectado em 50 (15,29%). Também foi identificada a presença do vírus em 17 pacientes das 113 amostras testadas.





Em 140 profissionais testados, não foi detectado contágio.





Em nota, a direção do Risoleta Neves informou que todos os pacientes estão em isolamento domiciliar ou sob cuidados médicos, não tendo sido registrado óbito nesse grupo.Ainda segundo a nota, há exames que foram informados como detectáveis de trabalhadores de categorias profissionais variadas" E ressalva: "Existe a possibilidade de falsos positivos em relação aos resultados de exames".





Se a contaminação ocorreu no hospital, a direção afirma ser impossível responder, "visto que a transmissão em Belo Horizonte é comunitária".



Em Minas, o coronavírus já provocou 27 óbitos e 884 casos confirmados.